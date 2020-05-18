張曼娟PO文揭「殭屍帳號」長期騷擾！粉絲、學生都成為被攻擊目標

▲作家張曼娟PO文指出長期受攻擊騷擾，目前已經向網路警察報案。（圖／翻攝自張曼娟臉書）

記者林育綾／綜合報導

知名作家張曼娟今（18）日在臉書粉專PO出一封公開信，受信人是一位「擁有許多帳號的蘇小姐」，內容表示她長期受到蘇小姐的攻擊與騷擾，對方動用諸多「殭屍帳號」，連她的好友、粉絲、工作夥伴與學生都成為被攻擊的目標。張曼娟在不堪其擾後報案，並表示「世界很大，若妳憎惡這個粉絲團，四面八方都是安全出口，請儘速離開。不送。」

根據張曼娟臉書PO文提到，蘇小姐去年季送一箱文具，寫信宣稱要推薦她成為行政院性平委員會委員，而她素來不接受陌生人禮物，也無意接受推薦，於是將禮物退回，並表達了個人意願，沒想到事後不斷接到蘇小姐在臉書展開的惡意攻擊。

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張曼娟說，原先不在乎旁人對自己的喜惡，所以一再容忍，但指出今年開始蘇小姐動用許多「殭屍帳號」，對她身邊的好友、粉絲、工作夥伴與學生，進行騷擾、辱罵、恫嚇，只要與她互動良好的人，都成為蘇小姐的攻擊目標。

甚至她與母親的生活，也受到蘇小姐指點，她不堪其擾表示，「如此波及無辜、株連眾人的行為，已構成違法。最荒謬的是，我根本不認識妳。妳竟然以為我的每篇臉書貼文、每本書都是針對妳，向妳挑釁。如此過度聯想的日子肯定很不好過吧？因為不好過而想方設法傷害別人，是沒有意義的。我向來低調、與人為善，但不代表我必須忍受惡意的攻擊，尤其是拖累我身邊的人們受害。這是我絕對不會退讓的。」

張曼娟也說，「我根本就不認識妳，何必花費那麼多時間心力掌控我的生活。每個人都有自己的人生要過，多花點心力安頓自己的生活，才有意義。如果無法解決過度妄想與情緒失控，請尋求專業協助。」並表示自己已和網路警察聯絡，如果騷擾不停止，將面對法律的制約。

她也強調，「至於我，是不會在恫嚇下關閉粉絲團的；更不會停止與友善的粉絲互動。最後忠告：世界很大，若妳憎惡這個粉絲團，四面八方都是安全出口，請儘速離開。不送。」

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