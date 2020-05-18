老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」　撕破臉PO毀滅性證據…她親揭始末反轉了！

▲史睿生和妻子張雨婷。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名建商、世界500強的綠地集團驚傳桃色風暴！近日，微博一位自稱史睿生的網友實名舉報，綠地高管陳軍與自己的校花嫩妻保持不正當關係，還涉及挪用國有公款以及洗錢等問題。他還控訴今年5月發現愛妻已懷2個月身孕，甚至錄下了對方承認孩子是陳軍的錄音。

「VS生生不息」實名為史睿生，5月11日PO文實名舉報綠地高層陳軍。舉報信顯示，2018年，他和妻子張雨婷在澳洲領證，今年1月在大陸領證，目前常住在澳洲。

史睿生表示，今年2月29日，陳軍在妻子未取得畢業證和學歷認證的條件下，破格錄取對方成為綠地的正式員工，3月初就開始偷情，目前已致女方懷孕2個月。此外，他還稱，妻子事後坦白，「陳軍說7年前在華東醫院有最有名的男科專家做過檢查，已經完全喪失生育能力，並且以此理由要求不做任何保護發生性關係。」

▲夫妻合影。（圖／翻攝自微博）

史睿生還提及妻子張雨婷「愛慕虛榮、貪戀奢靡」，同時強調「經濟上她完全依賴我的工作」。舉報信並稱，在張雨婷擔任秘書期間，陳軍利用公司的可報銷公關經費，給女方買了2個價值萬元的名牌包。

此外，根據史睿生提供的微博錄音顯示，陳軍與張雨婷還涉嫌貪腐行為。他在微博中也放出了各種作為證據的錄音和影片，都是在和張雨婷聊天時錄下來的。

在一則記錄中，張雨婷稱，陳軍說自己家產有9000萬（人民幣，下同），可以分三分之一、也就是3000萬給她。聊天中，女方還透露，「他們花公家的錢帳面上絕對沒有問題，帳面上的錢都由我們的辦法洗乾淨了。」

▲綠地高管出軌已婚女下屬。（圖／翻攝自微博）

史睿生的舉報信在網路上迅速引起關注，並且成功引起了綠地集團的注意。5月16日下午，他表示，綠地的紀委跟他進行了通話，確認了陳軍的總經理身分，並且正在進行公開透明的內部檢查。

16日晚，綠地集團也發布了官方聲明表示，按照內部相關規定，正由京津冀事業部紀檢監察部門調查核實，「近日，我集團收到署名為史睿生的舉報信件，反映姓名為陳軍的相關情況；經初步核實，信中所指陳軍非綠地集團高管陳軍，而是綠地集團下屬京津冀事業部行銷部負責人，針對信件反映的相關情況，按照內部相關規定，正在由我集團京津冀事業部紀檢監察部門調查核實中。」

▲陳軍。（圖／翻攝自微博）

17日晚，該事件的另一位當事人張雨婷也在微博發聲了。她先是澄清了史睿生說的「供自己上學」一事，「在澳洲上學的費用全是父母所出，學費並沒有花史睿生的錢。」隨後，她控訴，自己在和史睿生的交往中，經常遭受家暴，後來向他提出離婚時甚至遭到死亡威脅。

對於錄音裡的話，張雨婷表示，是自己為了和他分手、讓他死心，才將自己描繪成「拜金女」形象，說什麼幾千萬都是胡編亂造、誇大其詞。她還曬出了和史睿生的聊天記錄，記錄中顯示，史睿生承認家暴事實，還向她要求賠償500萬的精神損失費。

▲女方驚傳是校花。（圖／翻攝自微博）

不過，她並沒有提到婚內出軌一事。隨後，史睿生再次發文，整理了整個時間線，並附上張雨婷懷上陳軍孩子的證據。

目前，綠地集團層面由紀檢監察部門進行督導，要求京津冀事業部紀檢監察部門進行核實。所謂核實，一方面要確認是否涉及經濟犯罪，如果成立可能會移送司法機關。另外一方面確認是否涉及不正當男女關係，涉及違紀會進行內部處理。

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