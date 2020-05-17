甫考取駕照卻車禍身亡　新營警、慈善團體發動募款籲防禦駕駛保平安

▲新營天鳳宮代表林文華、黎明中學莊雅敏老師、新營分局交通組長王鼎欽共同前往慰問家屬，並致贈善款協助家屬度過難關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新手上路事故多！台南市新營警察分局近來處理轄區1件死亡車禍事故，發現對象為單親家庭，死者甫考取駕照，於夜間騎乘機車下班途中，不慎發生交通事故過世，家中頓失經濟支柱，新營分局、慈善團體發動募款，致贈善款74000元及生活必需用品等，協助家屬度過難關。

新營分局對本案持續追蹤，並透過黎明中學通報關懷民眾急難救助慈善團體新營天鳳宮發起募款，17日上午9時30分由新營天鳳宮代表林文華、黎明中學莊雅敏老師、新營分局交通組長王鼎欽共同前往慰問家屬，並致贈善款74000元及生活必需用品等，以協助家屬度過難關。

適逢畢業旺季，許多的高中生常會利用畢業升大學的空檔考取駕照，由於新手上路對道路實際狀況不甚了解，較容易發生肇事，新營分局除宣導學生「勿無照駕駛」、「機車防衛駕駛」、「騎機車應戴安全帽」及「遵守號誌」等道路安全觀念。並深入所轄各級學校加強教育學生培養「遵守機車兩段式左轉」、「轉彎車應禮讓直行車」、「行經路口次要道路應停、主要道路應慢」等安全駕駛習慣；同時加強學生「酒駕、闖紅燈、蛇行、逆向、飆車」等違規取締。

新營分局根據各項交通事故數據及第一線員警查緝時酒駕者的說法，發現常有「宿醉後酒駕」的狀況，一般市民可能會誤以為喝酒後，只要不要「馬上」開車，等一段時間後開車，就沒有酒精濃度，可是事實上每個人對於酒精代謝的程度不一，民眾切勿有僥倖心理；另新營警分局已於轄區易酒駕肇事周遭路段規劃「不定時、不定點」取締酒駕勤務，以遏止酒駕歪風。

新營分局長李名昌並呼籲無照駕駛及酒後駕車均係各類交通事故發生潛在因素，請民眾出門多利用大眾運輸工具，切勿貪圖一時方便無照駕車或酒後駕車，以免傷了荷包，甚至危害自己與他人生命安全，得不償失；若無照駕車肇事，仍應報請警方處理，切勿因自身無照駕駛，即與車禍對照私下和解，等到衍生後續無力賠償車損等問題，才來後悔不已。

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