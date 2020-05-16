和阿嬤逛家樂福…桃園3歲童突消失！12km外被發現「叔叔帶我來這裡」

▲邱奕勝議長發動網軍協尋在大賣場不見的小男孩。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名3歲小男孩16日下午3點半，和阿嬤一起到中壢區家樂福大賣場購物，阿嬤去上廁所出來後，發現在廁所外的小男孩不見了！心急如焚的家長立向警方報案，並請求議長邱奕勝協助，邱議長和仁美里長洪文吉等人士，立即於臉書發動網軍協助，數小時後於距12公里遠的大溪區中正公園發現小男孩，該案目前由警方介入調查中。

▲3歲小男孩和阿嬤逛大賣場不見，於12公里外公園尋獲。（圖／翻攝自網路）

找到小男孩的訊息傳出後，邱議長也於臉書謝謝網軍們協助，小男孩的親友並於邱議長臉書表示：「非常感謝在議長大力幫忙及在大家的關心之下，小孩已經順利找到，並回到爸爸身邊接回家了，而且才3歲的小孩子那麼快都已經跑到大溪了？」。小男孩的母親晚間於尋獲兒子後，於臉書社群PO文指出：「目前從大溪南雅派出所接兒子回家的路上，弟弟是被一位男性從家樂福帶離後，丟在大溪中正公園，由公園管理員通知警察局」。

由於小男孩只有3歲，且在大賣場不見後，家人焦急於附近尋找，未料，數小時於距12公里的大溪區中正公園被巡邏警發現，小男孩為何被帶走？帶走的人意圖為何？引發網友熱議。不過，對於小男孩能很快被找到，網友也紛紛表示「太好了！」

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