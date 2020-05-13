瘋電影／罪：米開朗基羅　徒弟新婚當日被殺三屍

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常具有價值的一部時代電影，當我們仰望米開朗基羅的藝術鉅作時，如果沒看過電影，恐怕怎樣也想像不到這背後有多少個幕後英雄，以及在如此貧脊窘迫的社會氛圍完成，除了製作時可以想像的辛苦以外，原來精神所承受的凌遲是如此之鉅大，難怪電影下了一段令人感到悲傷的結語：不會有人在米開朗基羅的作品下膜拜祈禱，這些作品只會帶來慾望。

電影的結局非常悲傷，藝術家似乎被詛咒似的永生不得快樂才能製作出曠世鉅作，巨石雕塑的搬運是如此危險且困難重重，初期的大石塊搬運乘載了多少鮮血代價，當人們在欣賞這些石雕時，恐怕不會連想到那些背後的辛酸，前面半個小時鋪陳有點悶，中間開始劇情結構流暢，結局悲傷。

這部片最激賞的是每顆鏡頭的布局設計，每個畫面都美得像明信片，像是對米開朗基羅最起碼的致敬，非常感動，攝影導演大讚。

片 名：罪：米開朗基羅

英文片名：Sin

類 型：劇情

上映日期：2020-04-17

片 長：02時14分

導 演：安卓康橋羅斯基(Andrey Konchalovskiy)

演 員：阿爾貝托泰斯托內(Alberto Testone) 、 葛倫布雷克霍(Glen Blackhall) 、 尤莉亞維索姿卡雅(Yuliya Vysotskaya)

國 家：義大利

語 言：義大利語

發行公司：佳映娛樂



劇情大綱

他的罪與美 化為巨石永恆不朽

十六世紀初，文藝復興盛世，挾著天縱之才的米開朗基羅，游移在兩大金權世家獻身藝術。一邊是現任教皇儒略二世的家族：德拉羅維雷（Della Rovere），一邊是即將入主梵蒂岡的家族：梅迪奇（Medici）。為了打造儒略二世的宏偉陵墓，米開朗基羅率領石匠翻山深入「大理石聖地」卡拉拉，賣命開採龐然巨石；另一方面，梅迪奇祭出豐厚酬勞，要他和德拉羅維雷毀約，專心修建聖羅倫佐教堂。兩方人馬交相逼迫，米開朗基羅飽受折磨。他想藉由藝術親近上帝，卻深陷人性煉獄，久久無法脫身……



本片是俄國大導演安德烈康查洛夫斯基最新力作，大銀幕上重金打造奢華的文藝復興盛宴。除了實景建構佛羅倫斯昔日城廓、震撼直擊採石場磅礡奇景，更帶領觀眾飽覽米開朗基羅經典神作《大衛》、《創世紀》、《摩西像》，見證這位藝術巨擘跌宕多姿的傳奇人生！

▲畫面唯美生動。

▲徒弟跟隨著米開朗基羅很久。

▲古代教皇的操作自己的權力滿足自己的慾望。

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