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社會 社會焦點 保障人權

天母女會計神鬼A錢搬2億！　手法曝光如複製神片《刺激1995》

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圖、文／鏡週刊

新北市一名女會計在飲水機工廠工作30年，深受老闆信任，沒想到女會計卻侵占公司工廠土地，還五鬼搬運A走公司近2億元，過著「隱形富豪」生活，還曾單筆申購投資4,600萬元基金，名下資金高達上億元，還擁有多棟房產。 

陳碧足（小圖）住在北市天母區一處公寓1樓，該位於美國學校附近。

▲陳碧足（小圖）住在北市天母區一處公寓1樓，該位於美國學校附近。（圖／鏡週刊提供，下同）

該電子工業廠已經營飲水機為主，開業至今累積不少忠實客戶。但多年前因遭美國公司跨海提告侵權，當時老董擔心，若官司敗訴，公司資產恐遭強制執行，因此聽從代書及老臣會計陳碧足建議脫產，公司老董將公司工廠借名登記到陳碧足名下，以避免風險。

陳碧足4年前在台北市中山區林森北路購買華廈（圖），也在新北市三芝區購地，可說是「隱形富豪」。

但沒想到，該公司最後獲得勝訴，公司財務危機解除，未料陳女卻一直推遲不願歸還工廠，最後是少董和老董一起好說歹說，說服陳女將工廠出售，再歸還現金，終於好不容易讓陳女將該工廠以7,300萬賣出，但陳女只歸還公司2,700多萬，剩餘的4,600萬仍不願吐回，老董忍無可忍只好提告。

案件進入法院審理後，陳女竟拿出當初雙方共同捏造的「假借據」，聲稱她並非純粹公司會計，而是管理公司財務的實質負責人，當年是因公司周轉困難，才會以2,300萬價格將工廠賣給她，她之後再將工廠出租給該公司。

女會計陳碧足稱該工廠土地是她向公司買下，又回租給公司，但後來土地轉售時，陳碧足卻自己在土地登記申請書（圖）上寫著「自用並無出租」，打臉自己。

但士林地院法官審理認為，該公司轉移工廠到陳女名下時，確實正和美國電子廠公司進行訴訟，而陳女卻拿不出當時借錢給公司的證據，也沒辦法提供有匯款2,300萬購廠的紀錄，多年來該公司也未曾支付租金給陳女，陳女也未就此爭論，加上當時買賣工廠時，陳女也和仲介表示，自己是代表公司老董出面處理工廠出售事宜，後續談價都是由公司老董決定，因此不採信陳女說詞，判陳女應該歸還工廠出售後的錢，扣除她後續陸續歸還共約5,200萬元，還必須歸還約1,800多萬元。

本以為工廠要回後，事情就能告一段落，沒想到雙方撕破臉上了法院，老董一查帳才發現，他信任並重用30年的陳女，早在侵占工廠之前，就長年陸續搬走公司財產，前前後後A走公司1億8400多萬元現金。

女會計陳碧足（小圖）在一家飲水機工廠（白色建物）擔任會計多年，竟利用公司信任，侵吞公司工廠價值7千萬元的土地，圖為該工廠土地外觀。（讀者提供）

被譽為神劇的電影《刺激1995》片中在監獄服刑的男主角，被典獄長要求做假帳洗錢，男主角表面聽令順從，卻暗地裡將典獄長的黑錢一點一滴搬走，最後出獄時靠著這筆錢，展開新人生，反而典獄長不僅失去錢，也因貪汙東窗事發，最後畏罪自盡，劇情也和本案十分相似。

飲水機工廠多年前因遭美國公司跨海提告侵權，當時不熟悉法律的老董，擔心一但官司敗訴，公司資產會被強制執行，因此詢問會計老臣陳碧足以及陳碧足好友代書意見。

當時代書建議老董脫產，老董因此和陳碧足協議，將工廠土地借名登記到陳碧足名下，兩人為了讓整個轉移登記的過程合理化，還精心計畫，先是假造借據，營造工廠積欠陳碧足債務的假象，再開假收據，將工廠以2,300萬超低價賣給陳碧足。

工廠後來獲得勝訴，老董原本鬆一口氣，認為公司財務危機終於解除，但陳碧足卻始終不願歸還工廠土地，但礙於陳碧足掌握公司所以戶頭存摺及印鑑，加上顧念舊情，老董始終不敢輕舉妄動。

之後是因少東擔心夜長夢多，和老董一同說服陳碧足將土地售出，改歸還現金。二人好不容易說服女會計，將工廠以7,000萬元賣出，但女會計只歸還公司5,200萬元，剩餘的1,800萬元仍不願吐回，老董忍無可忍而提告。

案件進入法院審理後，女會計竟拿出當初和老董共同捏造的假借據，聲稱她並非純粹的公司會計，而是管理公司財務的實質負責人，因公司周轉困難，才會以2,300萬元將工廠賣給她，之後再將工廠出租給該公司。

雖然最後士林地院民事庭法官，認定女會計只是借名登記，判老董勝訴，但本以為工廠要回後，事情就能告一段落，沒想到雙方撕破臉上了法院，公司相關帳務資料也跟著曝光，老董一查帳才發現，他信任並重用30年的女會計，早在侵占工廠之前，就利用掌握公司大小章及會計的職權，陸續搬走公司財產，前後累積下來共A走公司1億8千四百多萬元現金。

女會計個性狡猾，但自以為神不知鬼不覺的搬錢手法，現在一一跟著曝光，原來她趁公司向銀行辦理的貸款撥下後，先把錢在公司的數個帳戶間轉移多次，營造錢一直在公司的假象，過幾天再以小額、多筆方式，將資金分批轉入自己的私人戶頭，即使公司查帳，也因帳戶交易筆數龐大，通常只檢查貸款撥下後的首幾日交易，難以一眼看出異狀，以此蠶食鯨吞公司的款項。

誇張的是，除了利用公司貸款的錢在不同帳戶間轉換挪動搬錢，女會計竟還偽造老董的簽名，用公司名義向銀行申請貸款，銀行核貸後，再用同樣的手法慢慢將錢搬到自己的戶頭，結果流進女會計口袋的錢越來越多，公司的錢卻愈賺愈少而長期呈現負債，直到官司在法院審理，才讓她的惡行曝光。目前除了法院審理的民事求償外，刑事部分還有侵占案由檢方偵辦中。


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