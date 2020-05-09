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車停路口不動了！駕駛低血糖暈眩　交警原本想開單…轉到超商買飲料救命

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▲１名洪姓男子開車時因低血糖陷入昏迷，停車在路口轉彎處，台南市警永康分局網警發現此事，馬上買一罐含糖飲料讓洪男飲用，才稍恢復精神並得以順利就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲１名洪姓男子開車時因低血糖陷入暈眩，停車在路口轉彎處，台南市警永康分局網警發現此事，馬上買一罐含糖飲料讓洪男飲用，才稍恢復精神並得以順利就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１名洪姓男子開車時因低血糖陷入暈眩，停車在路口轉彎處，台南市警永康分局網警覺得可疑上前關切，發現此事，馬上買一罐含糖飲料讓洪男飲用，才稍恢復精神，並得以順利就醫，獲家屬感激。

▲１名洪姓男子開車時因低血糖陷入昏迷，停車在路口轉彎處，台南市警永康分局網警發現此事，馬上買一罐含糖飲料讓洪男飲用，才稍恢復精神並得以順利就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，5月4日中午13時許，大橋派出所警員洪聖育在中華路執行交通取締勤務，行經大橋一街時，路口處竟停著1輛自小客車，已影響人車出入，立即趨前查看，並請駕駛靠邊停車，但駕駛卻毫無反應，疑似失去意識，坐在副駕駛座的年長婦人搖下車窗，向員警表示她兒子突然身體不適。此時警員劉耿銘、許宇竣亦趕到現場支援，協助通報119。

在等待過程中，員警試著了解男子身體狀況，因婦人無法確定兒子當時為何突然身體不適，於是透過婦人聯繫上其媳婦，才得知原來駕駛47歲的洪男有低血糖的症狀，可以給他吃點或飲用含糖的東西。

員警得知後，隨即至附近超商購買1罐含糖飲料，小心翼翼地讓洪男飲用，終於讓洪男稍微恢復精神，由救護人員協助送醫，性命無礙。洪男家屬當下對警方積極救命行為，感到相當感激。

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