新北女高中生遭陷害喝下粉筆灰水　家長怒控校方噤聲

▲新北市天主教聖心女子高級中學傳出姑息霸凌事件。（圖／翻攝自Google Map）

圖、文／CTWANT

新北市天主教聖心女子高級中學去年12月發生一起嚴重校園霸凌案，被害的A姓女學生媽媽在臉書上稱，女兒長時間在學校遭到言語霸凌，之後更誇張喝到「加料」水，而可怕的「水杯事件」也導致女兒喉嚨嚴重灼傷；A女媽媽愛女心切，想替女兒討公道，但無奈通報學校乃至教育部，拖了近半年，最終仍不了了之，讓該母親氣憤又心疼。

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本刊調查，去年12月16日，A女上午在校期間多次喝水都無異樣，但午休時間她短暫離開座位，回來再拿起水杯飲用時，卻喝到奇怪的異物，她馬上到廁所吐出，並在好友的陪同下向老師報備。

老師當下雖有關切詢問A女身體是否有不適，並在聽聞A女描述喉嚨不適的狀況後，建議她趕緊看醫生求診，但之後就完全無作為，讓A女媽媽非常憤怒，進而在臉書PO文抱怨。

A女媽媽日前在網路還原事件經過，表示「小孩的水杯被同學加了不明物體，學校老師打電話給我，媽媽不好意思，不知道那位同學將東西加入孩子的水杯，我就問了孩子喝下去了嗎？」當下她也立即告知老師，希望能將水杯帶回釐清，探究實際狀況。

孰料，一看水杯情況，頓時讓A女媽媽昏了頭，驚覺事態不如她想像中簡單。原來杯中除了有粉筆末，還有水彩染料和蠟筆等物，讓她意識到一切並非只是同儕間的小打小鬧，也令A女媽媽痛心表示，「我真的是嚇到了」。

事後，A女媽媽向學校反應，校方雖多次家訪、追蹤，也要求霸凌者要謹言慎行、誠心悔過，但似乎未獲得實質解決。

對此，校方表示對此事件非常重視，為找出事件原因了解全貌，學校積極進行調查、教育、輔導作為。所有事件處理詳細記錄均依程序、依日期通報校安中心備查。而對於不實指涉損及校譽及任何師生家長，將保留相關法律權利。

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