女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊「補刀」　網笑：這樣母湯喔

▲龜殼花突然從車內爬出，女騎士當場嚇哭。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

圖文／CTWANT

日前有名女子在騎車途中驚見1隻龜殼花從車內爬出，嚇得她立刻把車停在路邊，人逃得遠遠的，一名路人阿伯見狀上前關切，但女騎士實在太害怕了，不斷在旁啜泣，阿伯下秒拿起手機錄影，連忙說著：「妳不要怕」、「這很大隻欸，咬到會死喔」，不知是在安慰對方還是補刀，讓女騎士聽完哭得更大聲了。

網友7日在臉書社團《爆廢公社》貼出一段影片，畫面中有隻龜殼花盤繞在機車的後照鏡上，女騎士哭著說：「我報案了但人還沒有來。」路人阿伯馬上安慰「嘜驚！嘜驚！我幫妳報案」，但又不斷在旁邊火上加油，「哇，這真恐怖」、「唉唷，這隻很大隻欸」、「這咬到會死喔，好加在你沒被咬到」。

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影片曝光後，立刻引起一陣討論，網友紛紛歪樓表示「阿伯都這樣把妹妹喔，母湯喔」、「假安慰真把妹」、「一直嚇她就對啦！」、「阿伯其實她是被你嚇哭對吧，這算哪門子安慰啦」、「旁邊的阿伯，沒去主持節目可惜了」、「阿伯…你一直叫人家賣驚，又一直嚇人家」、「阿北到底要不要幫人家報119啦」。

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