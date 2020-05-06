西螺乩童「脫褲侮辱」小混混！凌晨2點躲墓園　他怪罪母兄推火坑

圖文／鏡週刊

民風純樸的雲林西螺鎮，居然發生一起男男性侵案，而加害人還是當地有名的劉姓乩童，由於他體型壯碩，被害人小全（化名）體型瘦小，完全抵擋不住劉男的襲擊最終被侵犯得逞。

知情人士說，被害人小全年輕氣盛，以前常在地方打架鬧事、惹事生非，被當地居民視為小混混，而劉姓乩童看準他形象不佳的弱點，便跟小全的哥哥說：「你叫小全一個人來，我跟他好好談，我就不信他在我的法眼底下，能耍什麼花招。」背後想的其實是，希望能有機會與小全獨處，卻讓他遭到侵犯。

離開廁所後，劉男逼小全將手機關機，並要他到床上躺著，小全不肯，回說：「我睡沙發就好。」但劉男仗著身材優勢，強逼小全躺上床，接著對他動手動腳，甚至壓在他身上，還隔著褲子撫摸他下體。小全拚命掙扎並大喊：「我沒有這個嗜好…不要這樣！」

由於二人體型差異過大，小全根本無法動彈，劉男開始親吻小全的耳朵及乳頭，並脫去他的褲子侮辱。更誇張的是，劉男甚至壓住小全的手，企圖性侵，但因小全奮力抵抗，才未得逞。

此時小全靈機一動，藉故要買酒精飲料助興，才讓劉男罷手，並向劉借機車逃出，躲進附近墓園，打電話向母親求助。

當時已凌晨1、2點，墓園裡陰風陣陣，小全告訴母親：「我想要死，我不想活了！」並不停怪罪母親及哥哥把他推入火坑。母親則不斷勸小全不要想不開，並要他到西螺交流道會合。

小全隨即在前往西螺交流道的路上，巧遇西螺警分局埤源派出所的巡邏車，他趕緊攔下警車，向車上的員警求救，並到醫院驗傷。小全的下體與胸口都採集到劉男的DNA，證據確鑿，警方將劉移送法辦，雲林地檢署也在去年4月偵查終結，依《刑法》加重強制性交罪，將劉男起訴。

律師蔡政峯指出，《刑法》上的性交不僅指「性器結合」，本案乩童替被害人口交的行為，也構成強制性交罪。此外，該乩童以藥物使被害人勃起，構成「加重強制性交」，是7年以上重罪。律師提醒，被害人如果真的遭遇不幸，記得第一時間保全證據、驗傷、驗DNA，才能替自己討回公道。

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