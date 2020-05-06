「小豬冠希結合體」極樂動作片曝！　家暴妻不忍了...公開他荒淫雙面生活

▲張男召妓影片遭曝光。（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

羅志祥多人運動醜聞事件曝光後，許多女生開始會查另一半的手機。北京市平谷區園林綠化局一名張姓幹部就被妻子踢爆，不僅有專門撩妹的小帳號，還會在上班簽到完後去開房嫖娼，甚至會動手家暴；妻子表示，真的是忍無可忍，決定將不雅片公開。

暱稱「心中的光074」網友在微博上爆料，丈夫是平谷區園林綠化局管理幹部，偶然在對方手機中發現撩妹的微信小號，結果發現他常趁上班偷溜去開房嫖娼，常年如此隱瞞，過著雙面人的生活。她無奈透露，曾詢問丈夫到底怎麼回事，得到的卻是拳打腳踢。

網友說，「我傷心極了，他保證不會再犯，可他嘴上說一套、做出來的又是另一套，被打到全身瘀青是常事，有次還打到肋骨骨折；傷害我之後再跟我道歉，這種打一棒給一個甜棗的生活真是忍無可忍。」她接著說，丈夫有多個群組，裡面的成員都是同樣怪癖的渣男，聊天內容不堪入目。

網友痛苦表示，向相關部門反映這些問題，結果被丈夫知道後，換來一陣毒打；丈夫恐嚇，「我家有人，打死你。」讓她精神超崩潰。而這起事件直到媒體關注後，才受到重視，目前公家單位已介入調查，至於涉嫌家暴的張姓幹部尚無任何回應。

此外，該名網友為了避免有人再受害，將不堪入目的動作片公布在網路上。她忍不住痛斥，「好多發完被官方給屏蔽了，（影片）不堪入目，真把自己當動作片男女主角了。現實的冠希小豬的結合體，家暴太渣！」

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