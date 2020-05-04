門檻低又待遇好…千人搶報名「資工所」！　過來人揭真相：待3年才破百

▲不是資工畢業就能賺大錢。（示意圖／記者林世文攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少資優生的目標是要考上醫師，藉著職業賺錢翻身，但網友發現，每年報名四大資工所的人數都破千，大家想盡辦法要擠進資工研究所，「聽說至少四中畢業碩士年薪也有個80到100萬」，很好奇從事這行業真的能賺大錢嗎？

原PO在PTT表示，常聽人家說現在是「大資工時代」，很多人還是想靠念書來翻身，普遍印象中最賺錢的行業應該是醫生，再來就是電機與資工，「每年看看研究所報名人數，四大資工所報名人數破千幾乎是常態」，之所以有這麼多人想進去，主要是因為考試門檻低、補習班認真讀就有機會上，而且也不限本科生，「只要對程式有熱情，念書不要太差就能進。」

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他相信讀資工未來能有好待遇，但現在這麼多人都想走這條路，代表競爭更加激烈，「畢業後真的能賺大錢嗎？」碩士畢業如果年薪有80萬也已經很不錯，「資工是台灣行業中CP值最高、最值得念的嗎？」

▲讀資工未來要有加班準備。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



網友指出，資工並沒有想像中好賺，此行業還是國外發展較蓬勃，但至少有個專業技術不怕找不到工作，「那是美國，台灣根本沒有軟體產業，只有一群和雜貨店一樣的軟體小公司」、「以灣區（國外）為目標可以吧，混口飯吃還是讀電機吧」、「台灣根本就是在無腦跟風」、「在台灣不行，在美國或日本很可以」、「不行，除非你跟唐鳳一樣強」、「資工就算技術很普通也餓不死」。

一名內行人透露，他並非台大資工畢業，這3年年薪約80萬至100萬，「不是每個人都年薪百萬，ptt真的太高標準」，而且身邊超過百位同事都是每天加班，沒想像中這麼好賺。另一名網友表示，他身邊四大資工研究所畢業的朋友，工作3到5年就年薪破百，雖然不一定特別高，但也有百萬起跳。