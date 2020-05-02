獨養8子！窮母「煮石頭湯」哄孩子有飯吃...故事廣傳後結局有洋蔥

▲肯亞單親媽育有8位小孩，因疫情關係生計受影響。（圖／翻攝自Youtube）

實習記者曾筠淇／綜合報導

肯亞一名單親媽媽獨力撫養8個孩子，因新冠肺炎疫情的緣故，她無法出門工作生計受影響，因為家裡實在太窮，8個孩子總是飢餓的叫喊，於是她只好將石頭放進鍋裡「假裝煮飯」，讓飢餓的孩子們以為自己真的在下廚，希望孩子在等待開飯的過程中睡著。

據BBC報導，住在肯亞蒙巴薩（Mombasa）的單親媽媽Peninah Bahati Kitsao，她的丈夫2019年被黑幫殺害，因此獨自扶養8名孩子。為了維持家計，她先前都會在當地洗衣服賺錢，不過隨著疫情延燒，現在很難再繼續進行這份工作。

Kitsao和孩子們住在一間僅有2間臥室的房子裡，且沒有自來水，也沒有電力。由於沒有了收入，8個小孩又嗷嗷待哺，當孩子肚子餓時，她只好假裝「烹飪石頭」，假裝自己正在下廚，直到孩子們都因等待飯燒好之際，累到入睡為止。不過這招瞞不了孩子，他們很快就知道被騙了，於是餓得哭喊更大聲。

▲石頭湯。（圖／翻攝自Youtube）

Kitsao的鄰居普里斯卡.莫曼尼（Prisca Momanyi）發現這個嚴重的問題後，聯繫了媒體和政府。Kitsao在接受《NTV》的採訪時表示，她飢餓的孩子們沒被「烹飪石頭」這招哄騙很久，「他們都知道我在說謊，但我什麼也做不了，因為我什麼都沒有。」

電視台的報導曝光後，許多人紛紛透過鄰居莫曼尼所協助開設的帳戶，捐款給Kitsao一家人，也收到全國來自不同地方的電話鼓勵，希望他們能度過難關。Kitsao表示，她難以相信居然有這麼多人願意救助自己她表示，「我接到來自全國許多的電話詢問，他們要如何幫助我後，我真不敢相信肯亞人這麼如此有愛。」形容這簡直是「奇蹟」。

▲Kitsao的丈夫去年遭殺害。（圖／翻攝自Youtube）

Kitsao的鄰居莫曼尼也表示，非常感謝政府及肯尼紅十字會願意幫助Kitsao。政府當局則表示，目前許多沿海城市的家庭也將從救濟糧食的計畫中受益，他們會幫助這些低收入戶的肯亞人。