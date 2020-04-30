再度零確診！陳時中推「防疫新生活指引」：可放心戶外活動！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

在第一線防疫、醫護人員及全民的團結努力下，國內新冠肺炎疫情趨於平穩，為了兼顧防疫與生活品質，中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，近期將推行「防疫樂活新態度」，在維持個人防疫措施（勤洗手、無法保持社交距離及搭乘大眾運輸時佩戴口罩）的情況下，可以放心參與各項戶外活動。

陳時中指出，隨著國內疫情趨緩，為了讓民眾逐步回歸正常生活，將啟動防疫樂活新態度，希望民眾如觀賞戶外型態的音樂會、藝文表演及體育賽事，或從事踏青、運動、旅遊等有益身心健康的活動，仍要維持個人衛生。此外，民眾外出至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食。上述實施細節與啟動時間，將邀集相關部會進行討論後，於近期對外公布。

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另外，五一連假將於明天展開，指揮中心也特別推出「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」，享受休假時光的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距；如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低疫情風險。

▲疫情期間民眾假期生活防疫指引。（圖／指揮中心提供）※點圖放大