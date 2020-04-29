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台北女大生按摩遭性侵！他比「噓」6分鐘完事　男友就在簾子外

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名女大生小美（化名）與男友到養生館按摩，兩人僅以布簾相隔不到2公尺的距離，沒想到幫小美按摩的越南籍阮姓按摩師竟趁機性侵。台北地院認為，依強制性交罪判阮男有期徒刑5年6月，刑滿後驅逐出境，全案可上訴。

判決書指出，小美2019年9月9日與男友一起到養生館按摩，換上養生館提供的寬鬆的上衣、短褲後，進入簾子內給阮男按摩。

▲▼北市1名女大生與男友相約按摩舒壓，但沒想到隔著布簾遭技師性侵得逞。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲阮男性侵小美時，對方男友就在簾子外。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼恐怖按摩師性侵女大生！竟是「逃逸移工」　養生館喊冤：他騙我們。（圖／東森新聞）

▲阮男辯稱兩人是兩情相悅的情況發生關係，圖與本人無關。（示意圖／東森新聞）

沒想到，阮男要求小美從趴著轉為仰躺，手一路從肚子摸到對方的大腿內側，直接將小美的褲子脫下、比了「噓」的手勢要對方別出聲，進而性侵得。小美離開按摩館後，因神情有異被男友追問，最後才以文字訊息的方式透露案情，隔天被帶去驗傷、報警提告。

阮男到案後否認犯行，表示對方有發出呻吟，是經過同意才發生關係。據《聯合報》報導，阮男的律師指出，小美和阮男發生關係的時間約為6、7分鐘，且小美男友就在2公尺處，當下未呼救、神色自若地付錢離開都不符常理。

▲▼恐怖按摩師性侵女大生！竟是「逃逸移工」　養生館喊冤：他騙我們。（圖／東森新聞）

▲▼法官認為阮男毫無悔意，依法重判。（圖／東森新聞）

▲▼恐怖按摩師性侵女大生！竟是「逃逸移工」　養生館喊冤：他騙我們。（圖／東森新聞）

對此，法官認為，小美遭性侵後的反應可能與性格、教養及危機處理能力有關，也因不敢張揚、感到羞恥才以文字訊息告知，不能與一般成年被害人相提並論，因此不採信阮男的說法。

法官表示，阮男明知小美男友就在現場，犯後仍不坦承犯行，強辯對方張開雙腿，可見毫無悔意，因此依強制性交罪判阮男有期徒刑5年6月，刑滿後驅逐出境，全案可上訴。

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