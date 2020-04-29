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2020年索尼世界攝影獎 ：十件首獎作品的光影敘事

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2020年索尼世界攝影獎 （2020 Sony World Photography Awards）即將進入尾聲，自今年2月起，主辦方已陸續公布國家獎（National Awards）及蔡司攝影獎（ZEISS Photography Award）得主，嗣後，本月15日再揭曉各類別獲獎者以及 入圍作品名單 。2020年獎項共劃分成建築、創意、文化、地景、動態、自然世界與野生動物、肖像、靜物、街頭攝影以及旅行十個類別，合計逾百位攝影者入圍。至於拔得頭籌的十位優勝者不僅能獲得最新的索尼數位影像設備，還將角逐年度最佳攝影師（Open Photographer of the Year）殊榮及5千美元獎金，而年度總冠軍由誰掄元，將於6月9日在世界攝影組織和索尼線上平台公布。

©The World Photography Organisation

建築類：《情緒地理》

義大利攝影師 Rosaria Sabrina Pantano在《情緒地理》（Emotional Geography）作品中，鏡頭捕攝了藝術家Mauro Staccioli創作的金字塔造型雕塑《三八線》（38° Parallelo），圖像以黑白畫面詮釋，呈現該量體佇立之處，恰為落點在北緯38度線的地理位置。北緯38度線是二次世界大戰時期，美國與蘇聯於朝鮮半島上接受日本投降的臨時受降分界線，更是歷史上名聞遐邇的軍事分界線。

請繼續往下閱讀...

©Rosaria Sabrina Pantano, Italy, Winner, Open, Architecture, 2020 Sony World Photography Awards

創意類：《結》

中國攝影師Suxing Zhang用鏡頭摹繪了年輕女子肖像，《結》（Knot）圖像用拼貼元素傳遞象徵意蘊，同樣採用黑白形式呈現，是創作者花卉系列中的一幀作品，而該系列中則將花作為女性氣質的隱喻。

©Suxing Zhang, China, Winner, Open, Creative, 2020 Sony World Photography Awards

文化類：《馬可福音第28行》

澳大利亞攝影師Antoine Veling 《馬可福音第28行》（Mark 5:28）記錄了傳奇歌手和觀眾的瞬間。2019年4月17日，龐克教父Iggy Pop在雪梨歌劇院舉辦演唱會，當時觀眾受邀至台上跳舞，畫面中描繪了Iggy Popp被一群樂迷包圍簇擁，鏡頭聚焦在這位巨星身上，有位女性伸手想觸摸他，而一名舞台助理則困窘慌亂地試圖阻止人群步步逼近。這堪比米開朗基羅畫作的場景讓人聯想到聖經一段經文：「我只摸他的衣裳，就必痊癒。」（馬可福音第五章25至34節，第28行）。

©Antoine Veling, Australia, Winner, Open, Culture, 2020 Sony World Photography Awards

地景類：《冰景反射》

同樣來自澳洲的攝影師Craig McGowan，《冰景映射》（Ice Reflections）這個作品勾畫著坐落在東北格陵蘭國家公園峽壁旁的冰山，畫面雖如彩墨攪動暈染，但純白冰山卻彷彿獨存於這異世界，透著一股巨物巑岏孤立的氛圍。冰山和周邊地景是如此完美地倒映在清澈的溪流水面，並由此產生繪畫般的抽象景致，美景天成。

©Craig McGowan, Australia, Winner, Open, Landscape, 2020 Sony World Photography Awards

動態類：《坍塌》

英國攝影師Alec Connah捕捉高塔霎時崩毀的作品《坍塌》（Going Down!），有種現代天啟的意味，它紀錄了位在英國什羅普郡的鐵橋鎮電力站，四座冷卻塔經多年運轉使用後，終於在2019年12月6日進行拆毀作業，雖是靜態影像，卻洋溢著張力十足的動感。

©Alec Connah, United Kingdom, Winner, Open, Motion, 2020 Sony World Photography Awards

自然世界與野生動物類：《太極圖》

中國攝影師Guofei Li的《太極圖》（Tai Chi Diagram）攝於非洲波札那（Botswana），照片捉住了兩隻獵豹在一場成功的狩獵行動後，相互舔舐彼此的瞬間，最奧妙地，牠們的姿勢在此景框中剛好結合成一個類似太極的陰陽符號。

©Guofei Li, China, Winner, Open, Natural World & Wildlife, 2020 Sony World Photography Awards

圖文提供／ World Photography Organisation 

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