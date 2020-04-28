大林路機車道縮減出「撞」況 　林美燕邀相關單位設法改善

▲台南市南區大同路二段駛入大林路機慢車道，因道路縮減，加上視線不佳，經常發生車禍肇事，市議員林美燕邀集工務局、交通局及派出所到場勘查。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市南區大同路二段駛入大林路機慢車道，因道路縮減，加上視線不佳，經常發生車禍肇事，以致成為危險道路，台南市議員林美燕近來接獲民眾陳情，28日上午邀集工務局、交通局及派出所到場，指經常有機車族來不及反應，撞上一旁人行道，因此盼相關單位設法改善。





市議員林美燕表示，南區大同路二段由東往西駛入大林路後，該路段約120公尺為汽機車分流之40米道路，之後道路縮減至15米，導致道路縮減車輛併流，除容易與汽車爭道外，加上道路旁人行道有突出之斜面，嚴重增加車輛肇事風險。



李姓民眾表示，原本雙向道路非常寬闊，但卻縮減成一個車道，且照明嚴重不足，汽機車爭道引發意外頻傳，加上車速都不慢，令他時常嚇出一身冷汗。



台南市政府工務局指出，本著市長黃偉哲十分注重人本、交通無障礙環境與保障市民行的安全的市政目標，允諾進行照明及人行道設施改善，避免機車族再發生「撞」況並提供安全友善人本環境。





經現場觀察，工務局發現大林路體育園區外，因都市計畫道路原由40公尺變更為12公尺計畫寬度，致使大林路機車行駛至該處容易誤撞，甚至若夜間行駛不小心也很可能撞及人行道，發生危險。



工務局表示，首要改善係要加強漸變段之照明，將於既有路旁之水泥桿加裝路燈，提高夜間照明效果及辨識路況更清晰：其次，在漸變段人行道有2處突起車道路面水泥塊也將打除，預計即日起二周內改善完成，使得夜間行駛更安全。



除此改善機車行駛安全外，台南市政府對於人本環境同等重視，對漸變段前之人行道考慮高齡化及無障礙，將加寬及加設斜坡道，待目前水利局污水下水道工程撤離後、工務局預計今年6月底進場施工、屆時完工後將建構一個更安全、友善、合適及健康優質有溫度的城市。



另外，交通局也表示，為提醒用路人注意前方道路縮減，將於南區大林路與大同路二段186巷口增設「車道縮減」標誌及於機慢車道設置「前方車道縮減，請減速慢行」牌面，並補繪該路段不明標線；另為加強道路縮減處之警示，俟工務局完成改善後，交通局將於該處增設近障礙物標誌並於緣石繪設黃黑斜紋線，提升整體用路安全。

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