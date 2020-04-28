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新北師生戀！被爆拍「9分鐘課後補習片」：老師很愛你　警追散播者

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▲▼新北師生戀！被爆拍「9分鐘課後補習片」：老師很愛你　警追散播者。（圖／翻攝網路）

▲該名生物老師與女學生發生師生戀，近期被控拍攝性愛影片。（圖／翻攝網路）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名高中生物男老師日前被爆出「師生戀」，目前正在調查當中。豈料，近日他再被爆料，疑似與一名女直播主拍攝性愛影片。經查證，影片中的男老師並非本人，警方將追查影片散播者到案說明，全案依妨害風化罪嫌偵辦。

據《三立新聞》報導，女學生表示，她在高中畢業前3個月與老師交往，屬於名副其實的「師生戀」，兩人交往到2019年分手。據悉，該名女學生向教育部提出檢舉，校方獲報後立刻召開教評會審議，但教育部認為適用法令有疑義，要求校方再次召開教評會。

▲▼。（圖／翻攝pixabay網站）

▲該名老師否認拍攝影片，將對散播者提出告訴，圖非當事人。（示意圖／翻攝pixabay網站）

沒想到，近日網路出現名為「生物老師與女學生汽旅做階段考後性愛輔導」的9分多鐘性愛影片，一對男女扮演師生關係說「老師很愛妳」、「老師XXX給我」等挑逗對話，而該名生物老師被指控為片中男主角。

對此，新北勢教育局接獲舉報，要求校方展開調查，發現片中男主角並非該名生物老師，且當事人也否人，決定提出告訴。警方表示，目前已針對影片進行調查，將追查散播的民眾到案說明，全案依妨害風化罪嫌偵辦。

據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。

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