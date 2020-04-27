空疏場景裡的孤寂　Andres Suárez以插畫探索人我

插畫家安德烈斯‧蘇亞雷斯（Andres Suárez）的沉思作品，以許多方式探索人類情感和身分認同的複雜性。蘇亞雷斯的創作過程，長久以來歸因於一種自我意識的尋找和探索，插畫則儼如一扇通往潛意識和潛伏情感的窗牖，讓他有了機會去探索自我意識，創造一個闐溢著寧靜平和與沉思的場域。





他的插畫作品中，經常摹繪著個體留置於一幅近乎空疏、寥廓的場景，景象圍繞著孤獨的主題建構出細膩的敘事。人物凝結於其中，儼如靜止或等待著甚麼，沉思著自己或是他人，雖然每一幀插畫勾繪著某一處場景，但觀者依舊能藉由蘇亞雷斯在每個作品中所用的互補性柔和色調，感受到連結感。

對藝術家來說，創造的過程是習慣亦為個人研究的過程，對此，蘇亞雷斯曾這麼解釋：「每幅插畫呈現了一部份的我，一部分的自我剖繪。」蘇亞雷斯進行插畫的過程中，蘊含創造過程所提供的自我反思自由。在每個場景，他研究肢體語言的精微變化，以及人類互動和情感的錯綜複雜細節。

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圖文來源／IGNANT

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