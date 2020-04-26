喊全國第一「春安演習」被打臉！韓國瑜改叫「平安演習」：故意扭曲是不公平的

▲韓國瑜26日召開防疫記者會。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖、許宥孺、戴若涵／高雄報導

高雄市政府25日召開防疫記者會時，高喊「春安演習、重新啟動」為「全台第一」，要保護高雄市民。但這番話卻被警界高層人士打臉，表示春安演習是中央警政署的職責，且這個名詞多年前就不存在了，掀起討論。事隔一日，韓國瑜26日召開記者會，將春安演習改為「平安演習」。

繼拋出娛樂場所實名制後，高雄市長韓國瑜25日表示，高雄將重新啟動春安演習，是全國第一個實施，擔心疫情關係造成收入減少，衍生治安問題，為了保護高雄市民朋友，雖增加警力和里鄰長等單位壓力，但希望保護高雄市民們，保護工作要是立體式的，每個環節、細節都要著重到，這是對高雄市民的承諾。

對此，有警界高層人士表示，韓國瑜搞錯了，春安演習是中央警政署的職責，由中央統籌辦理，不是縣市政府可以單獨執行，況且，「春安演習」這個名詞早就多年前就不存在，因為現在叫做「重要節日安全維護」。

韓國瑜26日針對治安再重提演習，但這次名稱卻改成了「平安演習」，他表示，「我們平安演習，就是為了能讓高雄市民安居樂業」，至於其他人的表達，就是他人的偏見，這些演習就是要達到「現在大家人心浮動、經濟治安不好下能維持良好治安」，如果有人故意扭曲目標，對義警、義消、民防都是不公平的，他要再次呼籲市民朋友，「自己的高雄自己顧」。

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