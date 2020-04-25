【防疫第一線】「醫師每天補助1萬！」他砲轟條文不清　減薪1/4誰來補？

▲北部醫學中心胸腔科總醫師何建輝。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／專題報導

3月歐美返國潮、4月清明連假出遊潮，都讓醫院採檢大爆量。任職於北部醫學中心的胸腔科總醫師何建輝分享，採檢高峰期，每天都有20至30名社區肺炎者入院，作業高達4至6小時；而每月輪值一週的專責病房，也讓門診、檢查收入減少。不過，指揮中心日前更新的補助津貼，僅把呼吸治療師、清潔工納入，對於醫師每天補助一萬的規定，卻未有修正，也讓他怒道，「我們每月少掉1/4的收入誰來補？」

新冠肺炎爆發後，各醫院紛紛成立專責病房，中央流行疫情指揮中心也於3月19日發佈「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，比照2003年的SARS，給予在負壓隔離病房 、普通隔離病房或加護病房，第一線照護疑似或確診病患的醫師每天一萬元、護理師每班一萬元補助。

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該項補助卻遭部分醫事團體質疑有幾大盲點，包括防疫有功人員僅限醫護人員，諸如醫檢師、呼吸治療師等也需直接接觸疑似或確診病患，卻未納入獎勵範疇；而明定在獎勵要點上的醫護，獎勵辦法也是「每天一萬」與「每班一萬」，並非SARS期間的每人一萬。

▲衛福部4月14日公佈修正版獎勵辦法，醫師與護理師補助基準不變。（圖／翻攝衛福部網站）

為此，台北市醫師職業工會4月11日召開記者會，列出獎勵辦法建議改進之處，當天指揮中心醫療整備組副組長、醫事司司長石崇良回應，「大家的辛勞我們都看到了」，並提到已著手進行修正。

不過，4月14日衛福部公佈了「衛部醫字第1091661975號函」，僅修正獎勵辦法中的第2點及第4點，在防疫有功人員中納入醫檢師、清潔人員等，也明定醫院獎勵金的分配比例、呼吸治療師獎勵金，但對於醫護希望更改的修正文字，卻不見更動。

「我們醫院是1名胸腔科主治醫師、2名感染科主治醫師，加上2名總醫師一起在專責病房輪班照顧病人，衛福部說每天一萬是以『病人』計算，這樣是要我們5個人分1萬元嗎？」何建輝受訪時，講到此事難掩憤慨。

▲台北市醫師職業工會與多個基層醫事護理團體日前共同為基層人員請命。（圖／記者宋良義攝）

他表示，先不論總醫師，年輕主治醫師進到專責病房，需要遵守分艙分流原則，不能看門診、做檢查，一次照顧7天，就少掉1/4收入，「原本期待可以靠著一天一萬打平收入，現在不僅打不平，還要搶骨頭吃」，隨後更表示，「事情都你在做，現在連湯都喝不到」，「一線站出來防疫卻變相懲罰，這樣像話嗎？」

對衛福部獎勵辦法有怨言的不只基層醫師，聯合醫院企業工會理事、護理師連若心日前也針對「每班一萬」的獎勵金提出質疑，因為有些護理人員是二班制、有些人是三班制，「12小時與8小時的班，難道補助也一樣嗎？」

對於醫護的質疑，石崇良受訪時回應，新冠肺炎疫情爆發後，各醫院門診量與服務量能皆已下降，為了避免影響醫院收入，健保已給予「暫付款」，也是就是去年同期費用，並要求分給醫師，補足因業績減少，造成績效獎金減少的缺口。

▲醫事司司長石崇良。（圖／記者林敬旻攝）

而防疫補助津貼，則是針對防疫有功的人員「額外」給予的獎勵，新冠肺炎有別於SARS，8成患者都是輕症，許多病患長時間待在醫院裡，都是在等待採檢結果，並未其他醫療處置。

石崇良表示，醫師相較於護理師，非必要不用進病房，加上重症與輕症照顧程度不一，因此才會給予護理師每班一萬，醫師每天1萬補助。至於每天1萬要怎麼分？石崇良強調，原則上依然維持由照顧醫師自行協調。

他舉例，大醫院專責病房可能有主任級醫師、主治醫師、住院醫師，3到5人一同照顧一位病人，還可以輪早晚班，但有些地區醫院卻只有主治醫師，2人輪班照顧病人，「每位醫師分配到的工作量不同，如果每人給一萬的話，並不公平。」