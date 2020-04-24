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雷神搶到百億美元大單　負責生產遠程空射巡航導彈

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▲▼LRSO。（圖／air force magazine）

▲雷神公司將作為遠程空射巡航導彈（LRSO）的主要開發商。（圖／air force magazine）

實習記者符芳萱／綜合報導

美國國防部20日宣布，空軍將選擇雷神公司（Raytheon）作為遠程空射巡航導彈（LRSO）的主要開發商，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）則退居為輔開發商。核武器中心指揮官少將莫里斯少將解釋，選擇雷神公司，並不是否認洛克希德•馬丁公司幾十年來為核能企業提供支持和努力，也會繼續重視他們在傳感器，核認證和擔保方面的專業知識。

根據美國軍事網（Military.com）報導，LRSO是一種隱身化的空射巡航導彈，可突破最先進防空系統的攔截，將在2020年代後期部署LRSO計劃，供B-52，B-2和B-21等轟炸機掛載，未來成為美國「核三位一體」的重要關鍵。

美國國防部從2017年開始策劃的LRSO計劃，評估後選擇雷神公司為主要設計開發商，理由是其採用具有較成熟的技術和未來的適用性，可降低研發風險。

雷神公司日前聲明，在2021財年開始工程和製造開發階段的合同談判，重點關注進度現實性，可負擔性和成本能力交易，但下一階段的正式合同授予預計在2022財年才能按原計劃進行。

同時，洛克希德馬丁公司表示，正與團隊和空軍合作，以結束其在TMRR階段的工作，儘管仍將參與支持LRSO的任務，正如雷神解釋的那樣，「我們已經為美國的「核三位一體」提供了60多年的支持，並期待與空軍合作來支援LRSO的任務。」

美國空軍於2017年分別與洛克希德公司和雷神公司簽訂合約，開始LRSO的初步工作，而這些協議的價值分別為9億美元，並且將持續近5年，以「成熟設計概念並證明開發技術」。

空軍核武器中心司令兼戰略計劃執行官少將莫里斯少將（Maj. Gen. Shaun Q. Morris）說，「開發商的初期停機時間完全符合現有的LRSO採購策略，其中包括定期評估開發商的設計。」

據Cowen Washington Research Group的Roman Schweizer說，這項服務將購買約1000枚導彈，耗資約100億美元，計劃2021財年至2024財年投入約20億美元，總開發成本預計為45億美元，「空軍和國會一直在討論可能收購常規武裝變種，這意味著市場機會可能大得多。」

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