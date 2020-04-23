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民眾捐獻救罕病兒…麥當勞基金會志工「挑中獎發票暗槓」　8年爽污500萬　

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▲▼麥當勞叔叔之家慈善基金會遭志工侵占捐款500萬元。（圖／記者劉昌松翻攝基金會網站）

▲當民眾以為捐獻救罕病兒時，麥當勞基金會的冷姓志工竟暗槓中獎發票，8年A走500萬（圖／翻攝基金會網站）

記者羅志華／台北報導

「麥當勞叔叔之家慈善基金會」長期以資助弱勢為由，對外募捐發票及零錢，當民眾以為能幫助罕病兒童高興時，卻不知基金會內不肖冷姓志工，竟利用每月清點侵占發票、現金，8年多來得手近500萬元，北檢23日指揮調查局兵分6路，約談冷姓志工、藍姓員工等7人到案，全案朝公益侵占罪嫌偵辦。

民眾前往麥當勞消費時，總能看到一個透明捐贈箱，讓客人隨意捐贈統一發票或現金，基金會定期每月回收後，由志工協助統計、對獎；創世基金會於2013年時，也曾發生過志工暗槓中獎發票的事件，當時犯案的志工被依公益侵占罪，判刑1年、緩刑3年，如今又發生類似事件，令人遺憾。

「財團法人麥當勞叔叔之家慈善基金會」是由台灣麥當勞在1997年間，以新台幣3000萬捐助成立，透過獨立運作、社會大眾與企業公益支持，籌辦多項兒童關懷服務方案，為促進台灣兒童健康與福祉而努力。

但中區國稅局監察室接獲檢舉後發掘本案，送請檢調查出，基金會冷姓志工涉嫌從2012年至今，利用幫忙對獎的機會，偷拿中獎發票，搭配他人身分證去便利商店領錢，加上偷拿的捐贈獻金，累計侵吞近500萬元，檢調23日除搜索並約談冷姓志工外，也一併以証人身分約談基金會內負責協調志工任務的藍姓員工等6名證人到案。

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