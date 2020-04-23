放任妳爆氣！盤點「最懶得哄人」星座Top3　冠軍男傻眼：女生生氣＝無理取鬧

▲有些星座男只要惹女生生氣，一概不哄。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

女生和另一半偶有鬥嘴、鬧脾氣的時候，即使是自己錯在先，也希望對方能夠低聲下氣先道歉，甚至能哄哄氣得滿臉脹紅的自己，但別傻了，有些人天生就是「學不會哄人」，甚至只會越做越錯。大陸占星網站《星座屋》就分析出最不懂得哄女友的星座男Top3，真的讓人一秒氣瘋。

第3名：獅子座

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天生性格強硬的獅子，就是愛面子，想要他們哄人真的好難，就算要他放下身段，也會擺出一種「我沒錯」的姿態，不真誠且高傲的表情讓人第一時間難以接受他們的道歉。事實上，很多時候獅子們更渴望你能逗逗他、哄哄他，想要解決鬧僵的氣氛，一定要想辦法先將他安撫好。

第2名：摩羯座

摩羯的性格可以哄人、也想哄人，但是卻陷入望著對方，話梗在喉嚨一句都說不出的窘境，即使在深思熟慮後說出幾句動聽的話，但也非常不真誠，恨不得他再吞回去。惹你不開心，摩羯雖然看似有心會Google哄另一半的技巧，但總是用那老套的幾招，聽了也開心不起來。

第1名：水瓶座

總是學不會哄人的莫過於水瓶座了，他們一般是不主動哄人的，除非真心思過自己犯下的錯才會考慮低頭道歉，不過對自己有莫大自信的水瓶覺得自己不會犯錯，因此也沒什麼機會哄人。一般情況下，他們覺得女生生氣就是無理取鬧，如果是自己動怒，反而會爭論到讓你心服口服，根本不需要哄。