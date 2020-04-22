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華航5月起全員「減班減薪」　林佳龍好欽佩：是患難見真情

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▲▼華航在松山機場的LOGO，華航的飛機停在松山機場的停機坪上，華航的China AirLines的英文字樣,掀起近日的改名正名。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航5/1起全體員工減薪減班，每周一日減班休息。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

因應新冠肺炎疫情對營運影響，中華航空宣布自5月1日起實施國內員工減薪減班，一級（含）以上正副主管減全薪 25%，二、三級正副主管減全薪20%，一般員工減全薪15%，每周規劃一日減班休息，暫定實施三個月。對此，交通部長林佳龍大讚，對於工會能夠做出這個決定非常欽佩，因為大家都在同艘船上，如果公司經營不下去，勞資也都無法存在，這是患難見真情。

華航日前宣布5月起全員減薪，林佳龍下午特別前往視察華航修護工廠及慰勞華航企業工會同仁。他受訪時表示，這次台灣航空業面對空前未有的危機，是生死存亡之際，交通部展開對航空公司的融資紓困，勞資方面如果能夠共體時艱，只要在勞資協商基礎上，能適當的減薪、減班，一起來度過難關。

請繼續往下閱讀...

林佳龍說，大家就是一個團隊，華航尤其是天空國家隊，擔任防疫包機、防疫物資出口的重責大任，能順利達成任務，所以今天特地來為同仁加油打氣，另外，交通部也促成銀行團對華航的融資貸款跟信用擔保，支持利息補貼。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／華航提供）

▲林佳龍前往視察華航修護工廠及慰勞華航企業工會同仁。（圖／華航提供）

談到華航勞資協商通過減薪一事，林佳龍表示，華航跟企業工會能夠透過勞資協商，3個月時間減薪減班，特別是越高階主管減越多，能讓基層員工感受到公司的誠意。他也說，工會能夠做出這個決定非常欽佩，這是一個革命感情，因為大家都在同艘船上，如果公司經營不下去，勞資也都無法存在，這展現出患難見真情，可以共體時艱、共度難關。

由於各國出入境限制，華航現在僅剩貨運能撐起營收，林佳龍說，現在貨運量有起來，有些客機也允許以貨運為主，總是要找出路。他認為現在防疫優先，在人流都管制情況下，可以透過物流提升華航的產值，也減少因為出入境管制造成客運上的損失傷害，強調華航在這方面很有競爭力，全力支持客運轉貨運，增加貨運在國際上的競爭力，也增加公司營收。

至於華航改名部分，林佳龍說，華航是歷史悠久的公司，社會也都了解，但面對到國際上會有容易被混淆，甚至錯誤的代表。他表示，改名一定會面對挑戰，這過程也要循著公司治理還有社會共識，分短中長期推動，「困難一定會有，只要有心一定可以找出來要走的路」，期待華航做為國籍航空，能夠更明顯呈現出台灣識別、意象跟元素。

▲▼華航在松山機場的LOGO，華航的飛機停在松山機場的停機坪上，華航的China AirLines的英文字樣,掀起近日的改名正名。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航5月起全體員工減班減薪。（圖／記者呂佳賢攝）

對於減薪部分，華航日前表示，減薪減班措施是為保全所有員工的工作權及減輕財務負擔。華航面對疫情變化，積極掌握開源機會、力行各項節流措施及人力調整，2月16日起已實施主管減薪，並開放員工申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休。

華航表示，感謝所有員工這段時間以防疫為最高任務，在危機中負重前行；現在是關鍵時期，所有因應疫情實施的方案都是奠定未來繼續生存的能量，期盼所有員工支持配合、共體時艱，唯有每一位華航人自救，才能助華航挺過這波難關。

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