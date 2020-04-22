金正恩驚傳手術後命危！　大陸外交部鬆口回應了…

▲金正恩和妻子李雪主騎白馬上白頭山（長白山）。（圖／朝中社）

記者鄭思楠／綜合報導

北韓領導人金正恩接受心血管手術後病危的消息震撼全球。中國外交部發言人耿爽在主持例行記者會時，也被問及金正恩身體狀況，耿爽未有直接回應問題，並質疑記者消息來源，「不知道病危報導的消息來源何在，是不是你說的就是他們的源頭？」

據CNN報導，一名知情的美國官員稱，美國正在監測有關情報，北韓領導人金正恩接受心血管手術後狀況危急，正處於危險中，美國政府正持續追蹤相關消息。金正恩15日疑似缺席他的祖父、已故領導人金日成的108歲誕辰參謁活動，也引起外界關注他的健康狀況。

據主要由脫北者營運的韓媒《Daily NK》引述北韓匿名消息報導，金正恩在上周日（12日）於香山郡「妙香山」一間醫院接受了心血管手術，目前正在妙香山度假村休養；而金正恩最後公開露面，是在本月11日主持勞動黨中央政治局會議上，隨後即動身前往醫院。

消息人士指出，金正恩自去年8月已出現心血管毛病，但在近月數度登上白頭山後情況惡化，他是因為吸菸、肥胖及過勞等問題，導致健康狀況在近月每況愈下。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

對此，耿爽回應，有看到一些新聞報導，但不知道他們的消息來源何在，「中朝是山水相連的友好鄰邦，中方願同朝方一道，推動中朝關係不斷地向前發展。」

韓國青瓦台同日稱，北韓並無異常動作。韓聯社引述韓國政府一名負責對北韓工作的負責人表示，尚沒有線索推測金正恩健康出現問題。負責人提到金正恩不久前也有出席公開活動，質疑有關報導是否可信。

路透社引述韓國政府消息人士指，有關金正恩危殆的報導不實。中國共產黨中央委員會對外聯絡部消息人士也認為，相信金正恩並非病危。

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