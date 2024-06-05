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兒子不像自己！37歲人夫堅持DNA鑑定…2天後竟妻離子散

人夫堅持親子鑑定，害自己妻離子散。（示意圖／Pexels）

▲人夫堅持做親子鑑定，害自己妻離子散。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一場DNA鑑定，毀了12年婚姻與家庭！國外一名男網友因懷疑二兒子不是自己親生孩子，強迫家人進行DNA鑑定，儘管結果證實兩人是親父子，老婆卻在測試後的48小時內提出離婚，3個孩子也都拒絕跟他說話。

現年37歲的人夫在Reddit發表勸世文，表示自己對二兒子一直有揮之不去的「他不是我生的」感覺，3個孩子唯獨老二不像他和自家家族成員，尤其讓他心有芥蒂，就算老婆拿出娘家阿公的照片，證明老二長得很像外曾祖父，依然無法澆熄他做親子鑑定的想法。

人夫不顧老婆想法及感受，強硬做親子鑑定的結果，雖證實他和老二是親生父子關係，但「這一切很好，我心裡很平靜」的狀態只維持不到48小時。老婆告訴他，被指控不忠非常有「破壞性」，並表示要帶孩子們回娘家一段時間。

還沒察覺到事態嚴重的人夫，直問「為什麼」後，得到妻子勃然大怒的怨懟：「我正在認真考慮離婚」、「我永遠不會原諒你讓兒子經歷的一切」、「你總是覺得我偷吃，對待兒子像垃圾一樣。」

人夫見妻子不願聽他解釋，並傾訴這些年來的不滿後，開始懷疑自己在家中地位，接著為結果感到心中一陣刺痛。他向老婆坦承，自己曾在2段感情劈腿過，但從未欺騙對方，只是這個真情告白沒有發揮任何作用，妻子依然想離婚，3個孩子也都拒絕跟他說話。

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