快訊／台北大稻埕碼頭人潮多　他當眾跳河！撈起已經無心跳

▲北市大稻埕馬頭驚傳1名年約70歲的男子跳河，警消送往醫院搶救。（圖／記者邱中岳翻攝）
記者邱中岳／台北報導
台北市大稻埕在18日下午4時許，當時岸邊人很多，有一名年約70歲男當眾跳入淡水河，警消獲報後趕忙前往搶救，但找到男子時已經沒有呼吸心跳，目前仍送往馬偕醫院搶救。
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