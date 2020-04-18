快訊／台北大稻埕碼頭人潮多　他當眾跳河！撈起已經無心跳

▲北市大稻埕馬頭驚傳1名年約70歲的男子跳河，警消送往醫院搶救。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市大稻埕在18日下午4時許，當時岸邊人很多，有一名年約70歲男當眾跳入淡水河，警消獲報後趕忙前往搶救，但找到男子時已經沒有呼吸心跳，目前仍送往馬偕醫院搶救。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

日本男西門町當街頭藝人 無照被驅離怒譙「FXXK」！萬華警以辣椒水伺候

35年老經驗！「祖師級慣竊」北上借嘸錢 變揪團行竊13.5萬