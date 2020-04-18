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KKBOX推出專屬毛小孩企劃　資深貓奴、獸醫分享「寵毛」冷知識

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▲▼KKBOX推出「毛力覺醒」企劃。（圖／KKBOX提供）

▲KKBOX推出「毛力覺醒」企劃。（圖／KKBOX提供）

記者邱倢芯／台北報導

近期受到疫情影響，民眾為避免群聚，平日與假日在家時間都增加，許多養寵物的飼主，與毛小孩互動的時間也相對變多。KKBOX就 推出一系列為毛小孩與飼主量身打造的「毛力覺醒」企劃，邀請「資深貓奴」歌手韋禮安擔任活動大使，並與「貓咪行為諮詢獸醫師」林子軒共同分享有關貓咪的冷知識，也推出為毛小孩量身打造的專屬寵物歌單，增加飼主與毛小孩的互動。

在KKBOX 超過5,000萬曲庫中，有上百張針對各式不同毛小孩打造的情境歌單與專輯，尤其以「貓、狗」兩種最多人養的寵物佔比最高，其中有超過5成內容都是跟「安撫」與「舒緩情緒」相關，也有許多研究報告指出輕柔的音樂最能讓家裡的毛小孩放鬆，藉由歌單「毛孩子SWAG午覺」，精心挑選適合寵物聽的古典樂曲，跟毛小孩一起在家享受舒服的午休時光。

此外，這次KKBOX也與知名貓咪行為諮詢醫生林子軒共同打造「貓咪舒緩音樂」與「貓咪遊戲音樂」兩張歌單，裡頭也收錄由美國國家音樂團大提琴手David Teie特別為貓開發的貓咪腦波舒緩音樂專輯《Music for cats》。

另一方面，KKBOX也開放投稿分享跟毛小孩互動時的照片，還可玩寵物心理測驗，選擇寵物來了解自己的隱藏性格，而在4月6日至5月3日活動期間，只要以指定方案成為KKBOX付費會員，就可獲得KKBOX特別與知名圖文插畫家柴語錄聯名的限量「法蘭絨蓋毯」，給毛寶貝最舒服保暖的依靠，KKBOX希望透過音樂建立主人與毛小孩之間更深的連結，並在這非常時期提供雙方在家時更多有趣的互動與相處模式。

也因為近期與毛小孩的相處時間變多，KKBOX特別在「毛力覺醒」網頁設置「照片崩潰牆」，鼓勵大家上傳令你崩潰的毛孩行為照片到IG並標註 「#KKBOX毛力覺醒」，讓飼主們可以在防疫期間，來這邊線上互相取暖，分享各種養毛小孩會遇到的崩潰事。

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