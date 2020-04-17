珍蜜堂慶內湖店開幕！身份證對中4、2、1最高享買一送二！

▲珍蜜堂歡慶內湖店開幕，對中身分證三碼最高享買一送二！（圖／珍蜜堂提供，下同）

記者蔡名翔／綜合報導

珍蜜堂於4月21日在台北內湖開幕第二家門市，為歡慶內湖店開幕，特別舉辦連續三天優惠活動「身份證字號對對碰」，對中「4、2、1」其中一碼，享第二杯五折優惠；對中其中二碼，享買一送一優惠，三碼全中享買一送二！另外搶搭話題熱潮，珍蜜堂搭同步推出期間限定的「炙燒400次咖啡」系列三款飲品，以「炙燒」手法，提供消費者不同味覺的饗宴。

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▲珍蜜堂推出Gemtea 400炙燒咖啡。

手搖茶飲「珍蜜堂」於2019年在台北東區開幕第一家門市，吸引許多名人與網紅朝聖，更相繼推出了許多甜點系的飲品，深受消費者喜愛。近期受景氣影響，整體餐飲業受到衝擊，而手搖飲品產業除原有到店客群外，平常持續經營自家外送團訂，並另外搭配外送平台，因此在近期並無受到明顯景氣影響，「珍蜜堂」較上月同期整體業績相比約成長2成，外送訂單量也成長約2-3成左右。而瞄準上班族團購飲料市場，「珍蜜堂」首度進攻內湖科學園區，於4月21日在台北內湖開幕第二家門市，珍蜜堂內湖店以品牌經典色「東方藍」搭配白色基調，帶出輕時尚質感；另外，珍蜜堂也將於五月份在新竹、台中陸續開幕，以穩健的腳步持續拓展門市。

▲身分證對中4、2、1就有機會享優惠哦～

源起於澳門，再從韓國帶出熱潮的「400次咖啡」，近期受到廣大廣友的討論，現在不用自己動手作也能品嚐到400次的濃郁魅力，為慶祝珍蜜堂內湖店開幕，珍蜜堂推出三款期間限定的「Gemtea 400炙燒咖啡」系列飲品，分別是鴛鴦珍珠、琥珀珍珠、抹茶三款。「鴛鴦珍珠」黑糖蜜漬熬煮的珍珠為基底，加入特製鮮奶茶與香氣濃厚「400次咖啡奶泡」，形成視覺華麗的琥珀色系與多層次色調；有別於一般的400次咖啡，珍蜜堂特別在最上層灑上黑糖，透過「炙燒」的手法，將黑糖與咖啡的香氣融合，整體風味更為提升。另外「琥珀珍珠」、「抹茶」分為是由「純鮮奶」及「抹茶那堤」為基底，提供消費者不同的選擇。

「Gemtea 400炙燒咖啡」系列飲品：

販售期間：4/21-5/30

鴛鴦珍珠 售價65元

琥珀珍珠 售價75元

抹茶 售價65元

珍蜜堂 內湖店

門市地址：台北市內湖區內湖路一段411巷8號

門市電話：(02) 2627-4085

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