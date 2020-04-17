洋模頸上「自信」中文刺青鼓舞　負二代為台灣拚得第一座世界冠軍

圖、文／鏡週刊

因學業荒廢已久，傅美慧勉強吊車尾，考進樹德家商服裝科模特兒班。努力重拾學業，首次段考擠進全班前10名，高一下申請轉科，進入夢寐以求的美容科，「那時離美髮丙級檢定只剩2個月，很多技術我都沒學，整個暑假都在惡補，還去美髮店當洗頭妹加強技能。」

▲國際技能競賽的外國模特兒脖子上竟刺著中文「自信」，給予傅美慧一股穩定力量。（圖／鏡週刊提供，下同）



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技術可靠後天奮發力挽狂瀾，但家庭處境卻讓傅美慧長期抑鬱自卑，同儕間的酸言酸語，更叫人手足無措，幸虧有師長仗義執言、雪中送炭。「我都是用學長姐淘汰的二手材料，或跟同學借錢買刷具。老師知道後，會私底下偷塞零用錢，或買飯給我吃。」她參加全國美容賽，以第2名成績保送屏科大，還半工半讀在夜市擺攤做指甲彩繪，既累積經驗，也能賺錢養自己。

為挑戰「技職界奧運」美譽的國際技能競賽，她大一時先報名國手選拔，「我很清楚自己不是天才型選手，只能靠後天努力來彌補。」每天從早上7點練到晚上10點，紮實地鍛鍊，讓她技術成績奪冠，但過程中需用英文和模特兒對話、詢問個人健康、膚質狀態，傅美慧慘遭英文科目抱蛋拖垮。

每2年舉辦一次的國際技能競賽，選手有23歲年齡上限，大三是傅美慧最後的拚搏機會，為了捲土重來，母親不惜信貸借款10萬元供她惡補英文。在校時，她也把握英聽課纏著外師加強練習，2013年，如願從國手賽中脫穎，代表台灣赴德國出賽。

比賽當天狀況連連，新娘彩妝項目抽籤時，傅美慧的模特兒被動手腳。「新娘彩妝的重點是秀氣、典雅，但我遠遠看到模特兒走來時差點沒暈倒，她整個人超級大隻，重點是臉上皺紋超級多，當下簡直要瘋了！」翻譯人員透露，抽籤時，傅美慧的模特兒另有其人，卻慘遭他國調包，但比賽分秒必爭，只能死馬當活馬醫，正當她替模特兒挽起頭髮、套上髮帶時，意外看到對方脖子上用中文刺著「自信」2字。

她笑稱：「好像是老天爺在提醒我，反正不管了，拚就對了！」縱使女模指甲是最不討喜的扇形短甲，傅美慧巧妙利用延甲片，做出優雅法式凝膠美甲，並在護膚、按摩、彩繪化妝連闖10關，為台灣抱回有史以來第1座美容類金牌，賺到人生第1桶100萬元獎金。



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