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高鐵再減班！5/18起每週少147班車　尖峰時段「一小時有6班車」

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▲▼高鐵,高鐵公司,高鐵旅客。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵啟動第二階段減班。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎衝擊，高鐵公司今日再度宣布，啟動第二階段短期班表，自5月18日至6月23日，由原第一階段每週調整41班，再減少147班，總計兩階段調減188班，調整後每週提供828班次的旅運服務，運能較原本每週1,016班減少18.5%。不過高鐵公司強調，已保留通勤時段，減班後仍可滿足旅客需求。

高鐵公司表示，受疫情影響，二月起運量明顯減少，統計三月運量更較去年同期大幅衰退約40%，因此將自5月18日（一）起，啟動第二階段短期調整班表，由原第一階段每週調整41班，再減少147班。

請繼續往下閱讀...

高鐵公司表示，調整後通勤時段多數班次仍予以保留，可充分滿足旅客通勤需求，並於尖峰時段每小時提供6班次列車、離峰時段亦維持每小時提供3至4班次列車的旅運服務。同時，因應本次短期班表調整，高鐵公司亦將適度調節部分車次之自由座車廂數，以加強服務旅客。

▲▼4/1防疫新制上路，進入高鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲進入高鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

台灣高鐵公司第二階段短期調整班表於5月18日起實施，依發車前28日之售票規定，將自4月21日（二）凌晨零時起，透過各售票通路逐日開放預購，敬請旅客提早規劃行程。短期調整班表預定實施至6月23日（二）止，即端午節疏運前，高鐵公司將密切觀察疫情發展，持續評估旅客需求，一旦疫情好轉、運量回升時立即提前恢復原班表。

高鐵公司表示，將趁疫情期間，提升人員教育訓練，將既有人力投入加強防疫工作及設備維護檢修，期望疫情過後，持續為旅客提供更加優質、安全的高鐵旅運服務。

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