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法國航母艦隊668人染疫！確診兵怒訴：被軍隊關在小房間裡

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▲▼ 國防部長帕利（Florence Parly） （圖／路透）攝）

▲國防部長帕利表示對染疫士兵與家屬的支持。 （圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電

法國國防部昨晚表示，海軍航空母艦艦隊近2000名官兵，目前已有668人武漢肺炎確診，且人數極可能持續增加。官兵指控軍艦存在管理疏失，軍方正在調查以釐清責任。

戴高樂號4月12日回港，比預計行程早了11天，原因在於當時船上已出現50多起病例，入港後隨即進行大規模檢測。根據法國國防部今晚新聞稿表示，包括航空母艦戴高樂號以及巡防艦騎士保羅號在內的海軍航空母艦艦隊，因爆出大批官兵確診，提早回到土倫（Toulon）港。

新聞稿寫道，1767名海軍官兵接受檢測，目前已有668人確定感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中31人住院接受治療，1人情況危急。目前仍持續篩檢，確診人數極有可能再增加。

戴高樂號感染原因目前仍不明，法媒指出，法國蔚藍海岸城市雅爾（Hyeres）的航母基地中，接受檢測的100人之中，就有90人呈現陽性。

戴高樂號1700名官兵以及隨行的騎士保羅號200名官兵目前在土倫海軍基地、地中海軍校以及雅爾海軍基地接受15天的隔離。於此同時，軍隊也開始進行軍艦內外部消毒作業。

軍校出身的傑古斯（Pierre Jegousse）也在戴高樂號上執行任務。他的母親瑪莉恩（Marine）接受巴黎諾曼第日報（Paris Normandie）專訪時表示，4月8日戴高樂號便開始傳出發現確診病例的消息。「當晚，我們就接到船上指揮官的電話，告知並安撫我們。兒子傑古斯之後也打電話來，跟我們說船上有人出現症狀，但他沒事。很多人都被感染了，所幸情況都不嚴重」。

瑪莉恩說，當時航母正在大西洋海域出好幾週的任務。船上有醫療系統，而且當時離法國也不遠，因此需要的話，病人可以在船上接受醫治或立刻送回國。

然而，一名不願具名的確診官兵向法國藍廣播電台（France Bleu）普羅旺斯地方頻道表示，覺得自己像羔羊，被丟在房間裡。他和另一名官兵擠在幾平方公尺的小房間裡，從窗戶可以看到軍方正架起柵欄。

他向記者表示，「很憤怒」，且認為「軍隊置我們的健康和生命於不顧。在軍艦很難落實社交距離」。據法媒表示，官兵每天能有2片口罩。

為調查責任歸屬，國防部回應，法國海軍參謀長普拉澤（Christophe Prazuck）已下令針對指揮官展開調查，以釐清航空母艦上疫情管理以及病毒擴散的情況。調查要花數週時間。

國防部長帕利（Florence Parly）在新聞稿表達對隔離官兵以及其家人的支持，並感謝地方議員的協助。

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