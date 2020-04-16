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國軍不倫直擊！已婚上校偷腥小21歲女輔導長　火辣身材照曝光

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0409/19:16陸軍專科學校上校教育長李志萍遭爆料，載著小他21歲的沈姓上士輔導長（紅衣者）上摩鐵，雙方待了近3小時才離開。

圖、文／鏡週刊

培育我國軍士官幹部的陸軍專科學校驚爆桃色緋聞！本刊接獲爆料，本月9日，已婚陸軍專校上校教育長李志萍的座車載著小他21歲的沈姓女上士輔導長，悄悄駛進位在桃園市中壢區的一家汽車旅館，雙方待了近3小時才離開，最後該名女輔導長被載回市區，才騎著機車返回陸軍專校，消息一出，震撼軍方，李志萍的教育長位置不保，已被調至陸軍司令部就近看管。

0409/19:16沈姓女上士搭上李志萍的賓士車，直奔摩鐵。

爆料人士向本刊說，李志萍的座車在今年4月9日晚上6點20分離開陸專校門口後，隨即又轉龍東路，再左轉榮民南路，隨後停在路邊等人。果然不久後，穿著紅色外套及深色長褲的陸專沈姓女上士輔導長，左手拎著一大袋剛買的熱騰騰拉麵走出麵店，看見李志萍的座車，毫不遲疑地，用右手打開副駕駛座車門，迅速坐上車後，李志萍的座車也一路往中壢市區開去。

0409/19:55陸軍專校教育長李志萍開賓士車，載著女上士直奔摩鐵。

0409/22:50約莫3小時後，李志萍和女上士才離開摩鐵。

女上士的機車停在龍崗讀書館附近，直到11點多才回來牽車，回去軍營。

約莫半小時後，李志萍的座車一路開到中壢長興路，在晚上7點55分駛進金樺汽車旅館，直到當晚10點50分，李志萍的座車才又駛離汽車旅館，這近3小時的休息時間，雙方如果只為了吃熱呼呼的拉麵，時間顯然綽有餘，究竟二人是否還做了其他事，格外引人遐想。

李志萍上校帶著女部屬進入3小時的金樺Motel，位於內壢交流道附近，該摩鐵強調提供最好的服務品質，無論是外出洽公，情侶約會聖地，都會有全新的不一樣感受，除了有便利舒適的悠閒氛圍，讓您忘記一天的疲憊，還提供了進口衛浴設備，花灑蓮蓬頭，氣壓式按摩浴缸，微電腦智慧型按摩椅…。讓您能在浪漫的休憩時光中，體驗到超值商務的感受。

李志萍的座車離開汽車旅館後，又繞回龍岡圖書館後方的台茂一街，沈姓女上士輔導長也在此下車，走到機車格前牽機車，直到深夜11點8分才騎車回到陸專。

陸專李志萍教育長小檔案（翻攝自陸專官網）

李志萍是現職陸軍專校教育長，曾代理校長一職，已婚，家住彰化縣花壇鄉，育有2女1男，目前已當阿公，他是陸官專79年班、步校正規班82年班、陸院93年班、戰院函授102年班、中華大學103年碩士，在陸軍的資歷完整。至於沈姓女上士輔導長今年30歲，仍是單身，與李在學指部指揮官時認識至今6年，雙方關係啟人疑竇。

與陸專上校教育長過從甚密的沈姓女上士輔導長，是虔誠教徒。（翻攝自臉書）

陸軍專校沈姓輔導長的外型甜美，還是熱愛運動的馬拉松好手，她平常喜歡和家人或好朋友四處旅遊，臉書盡是她滿滿的幸福回憶，此外，她還是虔誠的基督徒，日前參加姊妹淘的婚禮，還衷心祝福對方要永浴愛河，未料，她卻傳出坐上已婚上校教育長李志萍的座車一起上摩鐵，驚爆不倫戀。

沈姓女輔導長長相甜美，身材姣好。（翻攝自臉書）

沈姓女輔導長長相甜美，身材姣好。（翻攝自臉書）

沈姓女上士輔導長平時以機車代步，當天搭乘李志萍座車進出汽車旅館，下車後獨自走到機車格前牽機車，直到深夜11點8分才騎車回到陸專。

女上士的機車停在龍崗讀書館附近，直到11點多才回來牽車，回去軍營。

李志萍早就傳出緋聞，前年12月，有人在臉書上提到「最近李志萍教育長在外頭，有點事，身為憲兵的我，有句話想哄抬一下。」

該名人士共提到4點：

1. 晚上要早點睡，不要超過晚上九點，否則事先準備威而鋼，才不會有幾點春風，淚灑消瘦。

2. 萬一不幸有了小祖宗，先確認看看，是否與您本人COPY過來的，如果不是，防範他或她是共產黨的。

3. 男人的一生，女朋友可以很多個，但老婆只有1個。

4. 要摸八圈，千萬不要摸到第九圈，我擔心麻將桌上會有您的內褲-----我只想參加英雄宴，而不是粉脂宴。

如今看來，李志萍座車載著年紀相差21歲的女兵上摩鐵，從該名人士在臉書2年前爆料，暗指李志萍有緋聞的傳言，恐怕絕非空穴來風，至於事實真相，有待軍方調查清楚才能端正國軍官箴。


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