多功能警察如千手觀音　接民眾報案秒變「水電工」、「鎖匠」

▲▼小港分局員警在凌晨4點為民眾解決屋內淹水問題。（圖／記者洪正達翻攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

警察的工作本份本是維護治安及交通順暢，不過單單在為民服務這塊可說是包羅萬象，高雄小港分局、林園分局近日為民服務案件中甚至出現扮演「鎖匠」、「水電工」等角色，雖事後服務的民眾都深表感謝，也不禁讓人讚嘆除了治安與交通外，當為民服務沒有對應窗口時，警方仍然要站在第一線。

3月底時，某日凌晨4點小港分局高松派出所接獲民眾求救，指出自家4樓水塔的抽水馬達不停運轉導致3樓淹水，不過當時處於清晨，根本聯絡不到水公司或是水電行前來處理，這時員警只能先充當水電工協助，最後找出是水塔內的水位感應器故障，緊急關閉馬達電源及總水閥，讓民宅免於淹水。

另起案件則發生在林園分局忠義派出所，4月初有民眾報案指出自己被反鎖在室內，需要警方協助，當警方到場後發現房門是木製的，原本想以身體撞開，無奈木門時在太厚，這時被反鎖的民眾要員警到屋內取來榔頭，將故障的喇叭鎖敲壞，才得以脫困。

▲▼林園分局員警在屋主首肯下，持榔頭將喇叭鎖打壞。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

警方表示，民眾遭遇困難或危難時可隨時撥打110，警察隨時會站在第一線為民服務，也希望原先的美意不要被濫用，將資源留給有需要的人。

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