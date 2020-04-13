神秘「性愛提箱」藏家中！她池中意外淹死　竟揭「暖男老公」真面目

Woman's pond death thought to be accident until secret sex suitcase discovered https://t.co/BmJmj3ozei pic.twitter.com/a93cOk33qc — Daily Mirror (@DailyMirror) April 12, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

澳洲男子彼得（Peter Dansie）在2017年的時候，推著坐輪椅的妻子海倫（Helen）外出療養院散步，沒想到妻子卻跌入池塘中死亡，原本以為只是一起單純的意外事件，但警方在調查時發現彼得的行動跟證詞都十分詭異，到他家進行調搜查時更發現一張飛往中國的機票，以及一個「裝滿性愛用品的手提箱」，這時他才承認自己要到國外找線上性愛聊天認識的女子，所以才要將「負擔」給解決掉。

綜合外媒報導，海倫跟彼得已經是一對結婚40年的老夫老妻，同時還有一名已經成年的兒子，善於社交的海倫是一名微生物學家，而彼得則是一名不擅言詞的會計師；海倫在1995年時罹患中風導致不能走路、說話困難並住進療養院，2017年時幸運的康復，而彼得則是在從那之後就成為一名專職照護人員，負責老婆的起居。

彼得在2017年4月16日當天從養老院接走海倫，並到了一處公園裡賞日落，但輪椅意外的滑入了池塘，坐在上頭的海倫也跟著落水；看到這樣景象的比得趕緊打電話求救，描述了現場之後稱自己有糖尿病跟膝蓋問題，無法進入水深的池塘裡救人。

當救難人員到達時，海倫已經被淹死了，而彼得的身上則是有被水浸濕的痕跡。但令警方感到意外的是，彼得的手機、鑰匙跟眼鏡都被完整的放在一旁，還花了近30秒的黃金救援時間打電話給緊急服務，按照常理來說大部分的人會毫不猶豫地跳下去救人，他這樣的行為「好像事前就知道甚麼一樣？」更讓人起疑的是，水深明明只有1.5公尺，但他卻稱太深無法進行救援。

正當警方要對彼得的家進行搜查時，彼得卻突然告白自己一直與兩名中國女性進行「線上性愛聊天」，更被發現持有一張前往中國的機票，而且房內還被找出一個滿是保險套、威爾鋼、情趣玩具跟內衣的手提行李箱，近期的搜尋紀錄更充斥著「角色扮演性愛遊戲」、「廉價出售膝上靴」跟「性感高跟鞋出售」等字眼。

對此檢方認為，彼得想與其他女性發生性關係，並視殘疾需要照顧的海倫為負擔，而且在最危急的時候並沒有做出任何救援動作，因此認為海倫的死並非偶然。2020年2月，海倫的死被定調為謀殺，彼德則是被判處無期徒刑，至少得服刑25年才得以假釋。報導中指出，彼德在復活節這個特別的日子，讓海倫以為自己會永遠受到照顧跟被愛，不僅僅欺騙了人，還慘忍的將妻子推下水淹死。