門外突現「會動包裹」！住戶開門嚇傻　打開驚見「帶血嬰兒」…臍帶還在晃

Just in: Omaha woman accused of leaving her newborn boy in this bag on a random South Omaha porch Monday appears in court for first time. Judge sets bond at $150k for Maria Piaz-Perez, 28, for child abuse and abandonment. @WOWT6News pic.twitter.com/ZeFUHZg8rZ — Brian Mastre WOWT (@brianmastrewowt) April 9, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國男子文森特（Vicente Cruz）住在內布拉斯加州（Commonwealth of Nebraska），他在6日時看見有一個「會動的包裹」躺在門外的走廊上，因為無法確定裏頭的東西，他趕緊打電話報警，等到醫護人員趕來並且打開包裝之後，竟然發現了一名被血覆蓋的嬰兒，而且臍帶還沒被剪掉。

綜合外媒報導，文森特6日中午跟老婆在家看電視，正要出去時發現有一個包裹躺在家門前，重點是這個神祕的包裹看起來不僅可疑，而且還會「移動」！在不確定裡面的東西到底是甚麼的情況下，他只能打電話報警請人來協助處理。

當警方跟醫護人員趕到現場後，小心翼翼的將包裹給打開，先是看到一件毛衣，發現裡頭躺的竟然是一名「渾身是血」、臍帶還沒被剪掉的新生嬰兒；對此，文森特表示，當意識到包裹裡頭是一名嬰兒時他感到很心痛，並且只想問到底是誰這樣做？為什麼要這樣做呢？難道是嬰兒的媽媽發生甚麼事了嗎？

警方在調閱監視器調查後，發現一名女子搭車將包裹放在文森特家門前後，又回到車上揚長而去，而該名女子的身分被確認為皮亞茲（Piaz-Perez），不久之後遭到逮捕到案，並因虐待和遺棄兒童的罪名被起訴。