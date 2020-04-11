屁孩狂靠近「故意打噴嚏」！　他4天後驚現「流感症狀」…崩潰確診了

▲消防員奧馬爾。（圖／翻攝自Facebook／New York City Fire Department (FDNY)）

記者黃心瑀／綜合報導

33歲的消防員奧馬爾（Omar Sattar）在美國紐約州任職，他於3月18日時遇到3名青少年，並被嘲笑「是否害怕新冠病毒」，儘管他一職試圖與3人保持所謂安全的社交距離，不過那些人卻好像一點也不在意一直靠近他還「故意打噴嚏」，四天之後他竟然開始出現流感的症狀，經檢測確認是新冠肺炎。

根據《太陽報》報導，穆斯林消防員奧馬爾3月18日時，接獲事故發生電話前往現場，但他卻遇上3名看起來像是來找碴的猶太青少年，並被嘲笑「是否害怕新冠病毒」，儘管他一直在這其中想與他人保持距離，但是其中一名少年卻突然往他臉上大大的打了一個噴嚏之後逃跑了。

奧馬爾在事發之後寫信向紐約市消防局呈報，信中提到他在這件事情發生的4天後，開始出現類似流感的症狀，在3月27日接受檢測後確診感染新冠病毒，但他也說了，打噴嚏事件不能確認為造成新冠肺炎的直接因素，但由這次的事件可以得知，當地居民們仍然缺乏對疫情的重視，在這個個人空間和社交距離達到歷史水平的時代，需要所有人共同努力才有辦法戰勝病毒。

報導中指出，紐約市消防局在接受詢問時，只表示此封信件為「非官方」，發言人則稱無法對報告的真實性發表評論。布魯克林前議員多夫（Dov Hikind）則是在得知案件經過後表示，這樣的事件十分病態，更提出質疑「這些人到底怎麼了。」