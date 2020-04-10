息瘟抗疫　台南善化慶安宮舉辦息瘟福醮活動

▲台南市善化慶安宮，舉辦「靈寶迎王息瘟消災祈安福醮」，恭請代天巡狩千歲爺降臨收瘟降福，送王船火化為民眾趨吉避凶、賜福降祥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情發燒，台南市善化慶安宮，10日上午8時舉辦「靈寶迎王息瘟消災祈安福醮」，恭請代天巡狩千歲爺降臨收瘟降福，為民眾趨吉避凶、賜福降祥。



善化道士壇鍾昂翰法師說明，此次新冠肺炎因上天行瘟疫，人民百姓必須首過、懺悔，藉由神明慈悲保佑民眾度過此一疫情，故舉辦「靈寶迎王息瘟消災祈安福醮」活動，恭請代天巡狩千歲爺降臨收瘟降福。



台南慶安宮管理委員會張志勝主委表示，該宮主祀天上聖母媽祖娘娘，悲憫眾生10日一早在慶安宮管委會全體委員及信眾，在鍾昂翰法師的主持科儀下，進行了請神、請王、王船開光點眼、讀經懺等儀式，下午也會進行關五雷神燈及和瘟打船醮儀式，藉由列聖諸神神威顯赫，將五毒桶等瘟疫送離，疫情消減、退散。

請繼續往下閱讀...



慶安宮魏素珍總幹事也強調，此次送王船火化需要添載《油、醋、米、豆、鹽、糖、柴》等日常用品及《恭化財帛》，上週清明節連續假期，善化慶安宮管委會義工群不分你我、齊心協力完成報名參加約1100份的添載物品，非常感恩！



農曆3月23日就是媽祖聖誕，配合中央防範新冠肺炎疫情，台南善化慶安宮雖然通知信眾將簡單隆重舉辦祭典活動，但報名參加「朝真禮斗法會」的信眾人數仍是超越往年的人數，慶安宮表示將請信眾，配合防疫措施，戴口罩，並保社交安全距離。

►有75%酒精，必備必買必囤！！