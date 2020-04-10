「終於不用當視訊媽媽了」　移民署協助單親新住民重拾天倫樂

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站主動協助越南籍「阿嬌」取得居留證 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

越南籍新住民阿嬌(化名)與國人離婚後，與兩名在台灣出生的子女於2006年間回越南生活，阿嬌為了讓孩子有更好的教育及成長環境，於2018年底與兩名子女又返回台灣居住。但由於阿嬌兩年來沒有居留證， 每次在台只能停留，而需頻繁往返越南及台灣兩地，所費不貲，且無法給予小孩安定的成長環境。

▲▼高雄市第一服務站人員關懷阿嬌與子女生活狀況、阿嬌取得外僑居留證。

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站發現阿嬌的困境後，隨即主動協助，於今(10)日該站特別將居留證送到阿嬌手中，讓她可以安心地在台灣陪伴小孩成長。

阿嬌因為中文能力不佳，也不清楚來台簽證申辦流程，在越南也沒有親友可以協助，看著小孩在臺生活而未能在身邊陪伴，讓她非常焦慮， 每次與孩子用平板視訊，總是讓她止不住淚水。

高雄市第一服務站發現她的困境，熱心主動協助解決，該站移民官不僅聯絡外交部南部辦事處及駐台北越南經濟文化辦事處，也積極協助阿嬌申請來台簽證並以專案方式取得居留證。

她在越南焦慮等待的這段期間，該站也聯手NGO及學校共同關心兩名小孩的在台生活狀況。當她從移民官手中拿到居留證時，她眼眶泛淚並感動地表示終於可以不用再當「視訊媽媽」了，並大讚高雄市第一服務站的暖心服務。

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