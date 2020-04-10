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折斷的左翼　桑德斯為何黯然退出美國總統大選？

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▲▼ 美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

左翼急先鋒，猛志固常在。桑德斯揮別美國總統大選。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)周三(8日)正式宣布退出美國總統 大選。消息一出，桑德斯的支持者無不扼腕歎息。 至此，美國2020年總統的大選態勢也隨之明朗：終局之戰將在民主黨候選人拜登跟競選連任的總統川普之間展開。

桑德斯作為民主黨內「進步左派」的掌旗者，一向力推全民健保、免費高等教育、提高最低工資等改革主張，希望透過政治改革縮小貧富差距，尤其受到美國年輕人的支持。他的退選讓支持者無黯然神傷。

然而美國主流媒體分析認為：桑德斯的失利，固然跟新冠肺炎疫情導致無法大規模造勢 、受關注度大大降低有關，但其實他的落敗早已是「天注定」。

富人不給，你不能「搶」

桑德斯參選的一大核心承諾是：如果當選，他將「從美國大企業手中奪回對民主黨的控制權，交到工人和中產階級手裡」。然而，這顯然不太可能。

加州大學洛杉磯分校的政治學教授吉倫斯告訴《紐約時報》說，儘管民主黨取得控制權後，的確會有「溫和的政策轉向」，會透過提高最低工資、實施「溫和進步」的稅收政策等為低收入階層謀取福利， 然而，民主黨的主體仍為小康及富有階級掌控，這決定了民主黨只擁護「有限度的，經濟層面的進步措施」。

吉倫斯說：「民主黨在言辭上表示跟美國中產階級是一致的。但真正落實時，民主黨決策反映出來的，卻都是富有階級的需求。」

美國西北大學政治學教授裴吉也持同樣觀點。他在《紐約時報》的訪問中表示。 桑德斯失利的真正原因，歸根結底是因為「民主黨受富有階級主導」。他說：「富人和有組織的利益集團、特別是大企業，在制定政府政策方面具有更大的政治影響力……。普羅大眾實際上無能為力。」

改革啊改革，在風中飄揚

桑德斯的改革願景不僅讓利益集團難以接受，實際上，美國人民普遍也還沒做好準備。《紐約時報》說：「並沒有證據顯示，大部分美國人真正渴望、甚至有勇氣去追求一場政治革命。」

對此，哈佛大學政治學教授馬祖姆德早有研究。他在《為何進步左派在民主黨內如此不適應》一文中指出：民主黨選民中，多數屬於忠誠的中道主義者，跟民主黨所代表的組織集團在利益上是一致的。僅有不到20%的選民支持桑德斯所代表的進步左派。

另一方面，桑德斯的支持者當中，72%左右均為生活條件不錯的白人，他們的特點之一就是「光說不練」。他們可以在網路上大聲疾呼、表達對社會現狀的憤怒，但在現實中卻很少願意貢獻出自己的時間和資源。

位於波士頓的塔夫茨大學(Tufts University)政治學教授赫許調查發現，每天花一小時甚至更多時間空談政治、卻不願抽出時間參與志願服務的人當中，82%都是這類白人。赫許指出，桑德斯的多數支持者只能歸入「政治的業餘愛好者」級別，他們對桑德斯的支持，仍停留在相當膚淺的層面。

究其原因，是因為很多受過大學教育的白人「將參與政治視為一種休閒活動」。他們生活中「沒有什麼真正的困難」、也不覺得自己跟遭受經濟壓迫的底層有什麼命運關聯，因此缺乏付諸行動的動力。

這類選民實際上已經影響了桑德斯所代表的「進步左派」角逐政治權力的能力。《紐約時報》對此評論說，民主黨進步派支持者中過多的「業餘愛好者」，削弱了其真正力量。

天使折翼，猛志猶在

由於新冠肺炎疫情期間實施居家隔離，桑德斯是在競選團隊的視訊會議上宣布退選。當時並沒有支持者圍繞在他身邊，這使得他的退選顯得平靜而黯然，也為這位78歲、先後兩度角逐美國總統大位的「左派先鋒」，更添一抹悲情色彩。

儘管如此，美國仍有分析認為：桑德斯對美國年輕一代政治理念的影響將是深遠的，並且會在美國歷史上留下深刻印記。即使桑德斯的對手拜登，也對他不吝讚美：「我想要讚揚伯尼(桑德斯)，他是一個強有力的聲音，呼籲推動美國變得更加公平公正。」

正如桑德斯在退選演說中所云：「我們一起改變了人們對國家的認識，在追求正義的鬥爭中往前邁進了一大步。」他所宣導的縮小貧富差距、免費高等教育、全民健合、提高最低工資、減小收入不平等，正在越來越成為美國政治辯論場上的關注議題。他掀起了有利於美國未來的「進步運動」、也影響了美國的輿論走向。

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