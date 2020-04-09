連2天大讚譚德塞！陸外交部：他發揮重要作用「支持繼續領導全球」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部發言人趙立堅連8日才大讚世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞為推動國際抗疫合作發揮了重要作用，受到國際社會普遍認可與高度讚揚，9日又表示，WHO在譚德塞的領導下積極履行自身職責，秉持了客觀、科學、公正的立場，「中方將堅定支持WHO在全球抗疫合作中繼續發揮領導作用。」

譚德塞（Tedros Adhanom）8日晚間在WHO的記者會上花了3分鐘罵台灣，表示這三個月來對他的人身攻擊都來自台灣，還被說是「黑鬼、黑人」，台灣的外交部知道卻沒切割，還居中侮辱詆毀。

譚德塞還向近日放話「考慮不給WHO經費」的美國總統川普開嗆，「別把病毒政治化，如果你想要看到更多屍袋，那就繼續，如果不想要有更多屍袋，就不要再搞政治化了。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝環球時報）



面對世界衛生組織與譚德塞受到的批評，大陸外交部卻有不同的看法，發言人趙立堅8、9日連兩天在例行記者會上大讚世界衛生組織，他指出，世界衛生組織在譚德塞總幹事的領導下，積極履行自身職責，秉持客觀、科學、公正的立場，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用，得到國際社會普遍認可與高度讚揚。

趙立堅還說，聯合國秘書長、非盟、法國、盧旺達、埃塞俄比亞等多國政要近期都公開表示支持世衛組織工作，認為當前國際社會應該加強抗疫合作。

趙立堅並強調，中方將一如既往堅定支持世衛組織工作，支持世衛組織在全球抗疫合作中繼續發揮領導作用，「當前疫情正在全球蔓延，國際社會最需要的是堅定信心、齊心協力、團結應對，希望各國能夠同舟共濟，守望相助，攜手贏得對這場人類重大傳染性疾病的勝利。」

▼疫情爆發後，譚德塞（Tedros Adhanom）曾赴北京開會，與大陸國家主席習近平會面。（圖／路透社）

