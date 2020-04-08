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柯P喊口罩產量夠「1次開放買28片」　陳時中打臉：這不是總量的問題！

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未停，口罩實名制也持續實施中，目前14天可以買9片。但台北市市長柯文哲今（8）日表示，台灣口罩產量一天可以1500萬片，應該一天一片，一次可以買28片才對。對此，指揮官陳時中直說「這其實不是總量的問題，是分配的問題，政府是有責任分配，口罩是防疫物資，供應量足夠，民眾先用看看，有困難在一步步解決。」

口罩實名制2.0在4月9日起，成人每14天可領9片口罩、兒童可領10片。陳時中說，現在口罩配發量比總人口多，但是每個人都買得到，一天配520幾萬片到藥局，其中大人約390萬片，可以讓132萬的成人去買，如果要改成一次都要買28片，那就會一次爆量，反而會打亂原本有的秩序。

請繼續往下閱讀...

陳時中強調，目前口罩生產量是經濟部跟國家口罩隊非常辛苦的生產，一直有在開設新的產線上，但新的產線可能還不夠穩定，因此沒辦法用最樂觀情況去估計供應量，所以總是要打點折扣跟安全存量。

第四輪預購一樣可透過健保卡/自然人憑證和手機健保快易通App，預購時間為4/8到4/10晚上8點，4/11早上8點到4/13晚上8時付款，可使用信用卡、網路銀行和實體ATM轉帳。

繳費完成後可在4/16到4/29到超商取貨，而這次除了超商之外，還新增了全聯福利中心和美廉社。由於現在14天可以領9片，因此第三輪有預購成功並完成繳費的民眾，要到4/15才可以再次預購。

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