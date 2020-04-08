緊急狀態第一天JR東日本照開　安倍才說待在家…上班族苦命通勤

▲日本進入緊急狀態後，乘客戴著口罩通勤。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日本昨（7）日宣布，從8日0時開始，包含東京、大阪的7個一般行政區進入緊急狀態。不過，在東京首都圈擁有龐大運輸路線的「JR東日本」仍正常營運，雖然乘客數量變少，但無法在家上班的員工今日還是得戴著口罩通勤。

《共同社》報導，為了不讓人民過度恐慌，安倍政府7日就預告緊急狀態，敦促國民盡量待在家中，來抑制新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延。不過主要的大眾運輸仍保持營運，製造生活用品的廠商也得繼續趕工。

JR東日本7日表示，緊急狀態期間還是會正常行駛，現階段不打算減少班次數量，至於未來的營運方針，社長說明公司會以乘客的人數進行考量。

其他交通業者都面臨乘客數下降的問題，東海旅客鐵道（JR東海）說明，除了削減5月1日到6日黃金周期間的106項的服務，也會於5月15、22與29日，暫停連接東京、名古屋、大阪的45項新幹線服務。九州旅客鐵道（JR九州）與西日本旅客鐵道（JR西日本）也都決定5月7日到5月31日期間，暫停部分新幹線服務。

▲車廂乘客人數減少。（圖／路透）



《彭博》指出，緊急狀態可以授權地方官員採取措施，像是命令取消活動、限制如學校、電影院等場所的使用，以及同意部分土地或建築可以被臨時改建為醫院。不過，就跟日本許多法律一樣，不願遵守的民眾其實很難面臨實質的懲處，但由於緊急狀態會使得公民待在家中，預計企業考量到人潮後，會同意與政府配合，進一步關閉餐廳與商店等。

首相安倍晉三此前警告，如果不採取行動，日本可能面臨一個月爆出8萬例確診，因此他宣布在東京與周邊地區進入為期一個月的緊急狀態，除非是進行基本的必要服務，他還希望所有員工都在家工作。他形容，這是自二戰以來日本最大經濟危機。

安倍還提到，原本打算用於東京奧運的設施，將容納約800名輕症患者，政府也已安排好東京、大阪多家旅館的分配；而根據專家估算，如果人們減少至少70%或80%的接觸，兩周內病例數會達到高峰。

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