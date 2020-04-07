睡夢中被抱醒！新竹租屋女「驚恐報警」　陌生男：你房間門沒鎖

▲陌生男子事後騎著機車離開現場。（圖／翻攝新竹爆料公社）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹一名女子在臉書社團「新竹爆料公社」驚悚PO文，表示自己凌晨時分在租屋處內睡覺，不料卻突然遭到陌生男子緊抱，因而嚇得驚醒。原PO說，當下自己壓抑住驚恐的情緒，冷靜地請男子出去，而對方也默默走出房門，騎車離開現場。警方表示，初步了解，該名女子因未將房門上鎖，因此遭到男子趁機闖入，目前已經掌握特定嫌疑人，正積極偵辦中。

「凌晨發生了一件細思極恐的事！」原PO表示，自己一人在大學附近租屋，但6日凌晨時分卻突然發現被一名陌生男子抱著，因而從床上驚醒，男子見她醒轉後，還告知「你門沒有關好」，但原PO回想，自己關門時確實有聽到上鎖的聲音，不敢相信男子究竟是如何闖入。

原PO表示，當下自己壓抑住驚恐的情緒，故作冷靜請男子離開，而對方也乖乖走出房門，「幸好這個人沒有對我做出更可怕的事情，真的太可怕了，走廊有監視器，竟然還有人這麼大膽！」

事後原PO從窗外往下看，發現男子還在各公寓門口徘徊，似乎在嘗試能否闖入，隨後便騎著機車離開，原PO事後也立刻報警處理，「在外面租房已經4年，之前還有鑰匙插門口一整晚也沒事，沒事真的只是運氣好，在外租房的女生們一定要提高警覺，門要確實鎖好、壓好！好笑的是，我還跟他道謝，謝謝他沒有傷害我，這個社會真的太可怕了！」

警方指出，經初步了解，本案發生於6日凌晨4時許，監視器畫面拍下，該名男子一間一間拉門把嘗試闖入，而女子因房門未上鎖，才到嫌犯趁隙而入；目前警方已經掌握特定嫌疑人身分，正積極偵辦中。警方呼籲，民眾應注意自身住家安全，，確保門窗上鎖，若住家附近有可疑人士，應立即通報警方，本所亦將加強巡邏，以維護民眾安全，讓居住更加安心。

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