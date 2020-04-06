「150萬人次」清明連假擠爆11景點！　莊人祥：逗留時間超過15分鐘

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷、洪巧藍／台北報導

清明連假期間，墾丁、阿里山等國內知名景點都擠滿出遊人潮，讓不少人直呼「防疫破口好可怕！」對此，中央流行疫情指揮中心也在4日針對11景點緊急發布細胞廣播訊息，呼籲民眾注意社交距離和配戴口罩。指揮中心也透露，根據統計，11景點加起來約有150萬人次，平均逗留超過15分鐘。

第一則細胞廣告訊息是針對一般景點如「阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮」等。第二則是針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），出遊時應與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩。

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而針對清明連假景點人潮，指揮中心發言人莊人祥表示，「警示區域」選擇主要是因應網路反應人潮以及疫情監測鎖定所選的11個景點，而針對發佈國家警訊的11個景點，透過電訊信業者根據訊號估算，從4月2日到5日總計有150萬人，平均逗留時間超過15分鐘。

另外，指揮中心也在今（6）日呼籲，若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，要自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班，如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。