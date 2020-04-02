延長暫停開放2週！新北持續超前部署　上百藝文場館全面暫停服務

▲新北市文化局今（2）日宣布，所屬各藝文場館（含圖書館）延長暫停開放至4月16日。（圖／翻攝自新北市立圖書館官網）



記者林育綾／綜合報導

為加強對新冠病毒疫情的防治，考量現階段室內館設仍存在傳染風險，新北市持續防疫超前部署，新北市文化局今（2）日宣布，所屬各藝文場館（含圖書館）延長暫停開放2週至4月16日，後續將視疫情發展進行彈性規劃，暫停服務期間，將持續加強環境整備工作，共同對抗疫情的挑戰。

新北市文化局在3月20日起暫停藝文場館2週，原定至4月2日，如今延長暫停開放時間至16日。表示，持續暫停開放館舍包含：五大博物館及林家花園、市立圖書館總館及103個分館、各藝文中心、園區及展演場地等封閉式空間及室內場地。而少數戶外空間仍持續開放，如：435園區戶外場地、十三行考古公園、陶博戶外區域。

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各館舍為配合防疫，將持續發布相關暫停開放的訊息，提供民眾於官網或FB查詢；暫停開館期間民眾，也可利用線上實境導覽的方式持續瀏覽典藏，並以線上閱讀的方式讓藝文資訊的不間斷。圖書館各分館與總館皆繼續暫停開放2週，館內閱覽服務及活動一律暫停，原各區取書的服務則依舊持續辦理。

新北市文化局表示，面對疫情日趨嚴峻，為加強防疫並保障民眾健康，市府繼續暫停開放各藝文場館，這段期間造成民眾使用不便，請大家體諒，期待能共同攜手防疫，度過難關。