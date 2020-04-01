居家檢疫人數暴增！交部祭「防疫計程車補助」　每輛每日補3500元

▲桃機入境旅客必須搭乘防疫計程車返家。（圖／記者陳弘修攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部協調地方政府部署防疫計程車，為協助地方政府提供居家隔離及居家檢疫者就醫等交通接送服務， 預計每日補貼每輛防疫計程車3500元的車資，若司機不幸確診，則每日補償2100元的隔離防疫補償。上述補貼金為地方政府發放，交通部預計補貼50％金額，協助地方政府招募車隊。

依據嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心統計，截至109年3月底止居家隔離及居家檢疫累計人數已達10萬5千餘人，因居家隔離及居家檢疫期間不得擅自外出，惟其仍有搭乘交通工具就醫需求，經各地衛生局評估核准後派遣防疫車輛載運乘客就醫；地方政府已陸續招募防疫計程車，惟部分地方政府反映經費不足，請求中央予以協助，經指揮中心透過交通部補助地方政府相關經費，以利擴大招募規模。

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▲交通部針對防疫計程車祭出補助。（圖／記者陳弘修攝）

交通部表示，乘客僅需依計費表照表金額付費；另為提供計程車業者必要之補貼，對於車資補貼在每車每日3,500元及隔離防疫補償每車每日2,100元額度內，予以補助50%。

截至109年3月底止，已有12縣市125輛防疫計程車提供服務，另基隆市、花蓮縣等2縣市之防疫計程車亦規劃籌組中。另有5縣市徵調復康巴士、巴士及救護車作為防疫專車提供服務（新北市為2輛復康巴士、新竹縣為1輛復康巴士、彰化縣利用救護車、雲林縣在防疫計程車外另徵調7輛巴士備援、澎湖縣由車船管理處調用1輛中型巴士）。

交通部表示，4月1日已將補助項目及補助基準行文各地方政府，地方政府可檢附契約書、派遣趟次紀錄表等資料，向交通部公路總局申請補助經費；交通部並呼籲尚未招募防疫計程車之地方政府儘速招募，以利提供居家隔離及居家檢疫者就醫之交通接送服務。

▲防疫計程車補助。（圖／交通部提供）