蓬佩奧「猛攻」中方散布疫情假消息　華春瑩：符合他撒謊做派

▲美國新冠肺炎疫情持續擴大。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧接受媒體採訪時，再次指責中國散播疫情假消息，迫使西方媒體離開中國，降低外界了解中國的訊息。對此，中國外交部發言人華春瑩今1日再次反擊，她表示「蓬佩奧此番言論符合他一貫的撒謊、欺騙的做派，不符合中美元首通話精神。」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

根據大陸媒體澎派新聞指出，蓬佩奧3月30日接受新加坡《海峽時報》、《日經亞洲評論》等媒體採訪時，再次指責中國散播有關疫情的虛假資訊，並稱中方迫使西方媒體離開中國降低所有人瞭解中國情況的能力。

華春瑩也回應，「我想請蓬佩奧先生誠實地告訴世界，美國在過去的兩年裡已經無故拒簽29名中方記者的赴美簽證，其中還包括9名常駐記者，而且美方在3月2日要求60名中國媒體駐美記者在10天內必須離開美國，難道蓬佩奧當時已經預料到美國疫情會發展到今天這樣的地步嗎？他是不是不想讓世界來瞭解美國國內的真實情況呢？」

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩也進一步指出，「我們不需要靠撒謊和造假來贏得什麼。國際社會不會因為少了幾個美國記者，無法獲得關於中國疫情的情況。在中國還有500多名外國記者常駐、報導，所以我想世界瞭解中國的真實情況不存在任何問題。」目前，中國持續鞏固國內疫情防控形勢趨穩向好的局面，同時積極地支援和説明其他有需要的國家抗擊疫情。