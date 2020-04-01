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正妹「私處除毛師」被盜攝！脫罩影片大公開　變態男客上傳遭肉搜

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圖、文／鏡週刊

私處除毛行之有年，但只有少數女除毛師提供異性除毛服務。不料，1名正妹除毛師日前替男客服務時遭偷拍，影片還被不明人士標註「快要把我吃了」，轉傳到色情網站，造成正妹困擾、揚言提告。

米奇工作時遭偷拍、上傳YouTube，還被轉貼到色情網站，讓她不堪其擾。（翻攝畫面）

▲米奇工作時遭偷拍、上傳YouTube，還被轉貼到色情網站，讓她不堪其擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

本刊找到這名正妹，她自稱處理過上千名男客，「閱鳥」無數的她，遇過瞬間射精、要求打手槍、吃豆腐等狀況，都能見招拆招，呼籲大家別帶著有色眼光來除毛，還給他們單純的工作環境。

最近部分色情網站流傳一段男性私處除毛影片，標題寫著「長睫毛妹，離我的私處不到5公分，快要把我吃了」。影片中，專注工作的除毛師，一雙大眼加上高挺的鼻梁，讓男網友們為之瘋狂，很多人留言詢問正妹除毛師在哪裡服務？大家都想一探究竟。

正妹除毛師米奇（圖）外型亮眼，工作時常被男客騷擾。（讀者提供）

除了色情網站，除毛影片及截圖也在知名論壇PTT被熱烈討論，網友留言：「感覺真的要排隊到明年。」「哪裡買票？我要上車。」甚至還有網友表示：「我一定硬全場。」「有除毛兼射精服務嗎？」網友的各「色」留言，讓人看了啼笑皆非。

米奇處理過上千名男客的私處，堪稱「閱鳥」無數。

本刊循線找到影片中的正妹除毛師「米奇」，脫下口罩的她，外型亮眼，提到自己成為網路熱搜對象，她氣憤地說：「原始影片是被男客人偷拍上傳到YouTube，我完全不知情，後來還被人散布到色情網站，讓我很困擾，正諮詢律師準備提告，希望遏止這些惡劣的變態行為。」

正妹除毛師替男客進行私處除毛的影片外流，在知名論壇PTT引發熱烈討論。（讀者提供）

正妹除毛師替男客進行私處除毛的影片外流，在知名論壇PTT引發熱烈討論。（讀者提供）


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